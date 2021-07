Unidade do Ganha Tempo em Barra do Garças ficará fechada para desinfecção

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realiza em Diamantino (202 quilômetros distante de Cuiabá) a Oficina e a Reunião Pública para discutir as ações do Plano de Recursos Hídricos (PRH) de duas bacias hidrográficas da região, a do Alto Paraguai Superior e Alto Paraguai Médio. As reuniões serão presenciais e realizadas nos dias 2 e 3 de agosto, no Auditório Central da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

Para participar é necessário realizar a inscrição gratuita por meio de um formulário on-line DISPONÍVEL AQUI.

O Plano de Recursos Hídricos (PRH) define as ações do Poder Público para as próximas décadas para a preservação e manutenção dos rios da região, incluindo informações sobre ações de gestão, projetos, obras e investimentos prioritários.

O superintendente de Recursos Hídricos, Luiz Henrique Noqueli, destaca que a participação social é importante para que a Sema receba as sugestões e possa incorporá-las no momento de realizar o diagnóstico, o prognóstico e o plano de ação para as regiões.

“A participação se dá por meio da sociedade, de preferência de pessoas que estão diretamente envolvidas com os recursos hídricos. O importante é termos representantes dos usuários de todas aquelas bacias e dos municípios que fazem parte dos comitês, porque quem de fato conhece a demanda, a realidade, são as pessoas que moram no local” afirmou. No dia 2, a reunião será a partir das 18h e no dia 3 começa às 8h.

Estão previstos mais dois encontros presenciais, em Tangará da Serra e Cáceres, para discutir com a população o planejamento para os recursos hídricos das bacias do Alto Paraguai Superior e Alto Paraguai Médio.

Confira a programação completa

Oficina e Reunião Pública em Diamantino

Quando: 02/08 às 18h e 03/08 às 8h

Local: Auditório principal da Unemat

Link para inscrições: https://forms.gle/H2PwG9Thu4VsFnqV7

Oficina e Reunião Pública em Tangará da Serra

Quando: 04/08 às 18h e 05/08 às 8h

Local: Auditório Municipal

Link para inscrições: https://forms.gle/Wn5rFPgHVyYa8SpE8

Oficina e Reunião Pública em Cáceres

Quando: 06/08 às 18h e 07/08 às 8h

Local: Auditório principal da Unemat

Link para inscrições: https://forms.gle/xckfaNqeqfjyZ2mPA