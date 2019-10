Unidade educacional recebe visita de helicóptero do CIOPAER em comemoração ao Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças (12), a Creche Lucila Ferreira Fortes, no bairro Poção, Centro Sul da capital, promoveu uma atração divertida e animada nesta quinta-feira (10).

Junto com alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Meireles, pais e a comunidade, receberam a visita do helicóptero Águia, do Cento Integrado de Operações Especiais (CIOPAER), da Policia Militar do Estado. O helicóptero pousou num campo de futebol numa exibição única e dedicada especialmente aos alunos.

Ivânia Calixto, mãe da aluna Melissa, de quatro anos, disse que a filha gostou muito da novidade, e a todo instante perguntava em casa, que horas o helicóptero iria chegar. “Ela amou e ficou animada e eufórica. Está numa alegria só”, contou. Já Juliana Leite, tia do pequeno Salomão de três anos, depois da visita, elogiou a iniciativa da creche. “Ainda mais ele que é fissurado por aviões e helicóptero, ele amou”, disse ela.

A índia Bakairi Adriana Scavopi, mãe de Monique, de quatro anos, disse que para as crianças é uma novidade e a filha gostou muito do que viu. “No momento em que a aeronave chegou, ela não se assustou e ficou curiosa para ver o helicóptero pousar, foi lindo”, disse a mãe que fez uma foto com a filha, ao lado da guarnição da unidade, do tipo Skilo.

A diretora da creche Lucila Ferreira Fortes, Angélica Patrícia Lopes de Barros contou que o campo de futebol é na verdade uma base improvisada de apoio para ações de emergência e resgate. “Na nossa unidade, temos uma profissional que seu esposo faz parte do CIOPAER, e ela comentou com a gente, que eles fazem este atendimento mostrando o helicóptero e todo o trabalho da equipe”, destacou Angélica Patrícia.

As crianças puderam se aproximar do aparelho e falar com policiais sobre curiosidades, tirar fotos e até sentar no banco dos tripulantes. “Para os alunos este é um sonho realizado, porque com frequência aeronaves sobrevoam a região. Quando isso acontece, todos correm para ver, e agora é real, foi algo extraordinário para a nossa unidade”, disse Angélica Patrícia.

O comandante da aeronave disse que a iniciativa faz parte de uma política de proximidade com a comunidade, que passa a entender que segurança não se faz apenas com ações repressivas, mas também preventivas. “É uma questão da educação e de um contato maior com a sociedade, buscando essa parceria”, explicou o Tenente Coronel Thomaz, oficial titular do CIOPAER.

Em datas festivas como natal e dia das crianças, a unidade promove o programa em vários pontos da cidade, levando o helicóptero para que as crianças possam conhecer e para, quem sabe no futuro, despertando vocações, haver novos policiais militares, civis e bombeiros. Para a apresentação do helicóptero Águia aos alunos foi mobilizada uma guarnição de cinco policiais, incluindo um apoio em terra. Qualquer instituição educacional, pública ou privada, pode solicitar a apresentação da guarnição do helicóptero Águia, bastando com isso se dirigir a Secretaria de Segurança Pública, no Centro Político Administrativo (CPA).