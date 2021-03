Unidade Padrão Fiscal passa ser atualizada com base no IPCA

Representante do Sindicato Rural e participante de treinamentos. Joaquim José de Almeida Júnior, presidente do Sindicato Rural de Campinápolis, aproveitou o curso de Inclusão Digital Rural – Básico, realizado por meio da parceria do Sindicato com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), para aprimorar seus conhecimentos na área de informática.

O presidente, que participou do curso junto com a esposa e a irmã, conta que sentiu a necessidade de aprimorar os conhecimentos na área para ajudar na rotina. “O editor Excel é geralmente o que mais utilizamos no dia a dia e também o que mais requer um pouco de atenção. Com o curso básico já aprendi muito sobre ele e sobre o pacote office como um todo”.

Os treinamentos de Inclusão Digital Rural apresentam três níveis: básico, intermediário e avançado. No básico, os participantes têm as primeiras noções de uso do computador e dos programas. No intermediário, os participantes aprendem funções menos simples envolvendo os programas de texto, planilhas e apresentação de slides. Já no avançado, o objetivo é a formatação complexa de textos e planilhas, e a criação de gráficos dinâmicos.

Aprendizado contínuo – O presidente e as familiares pretendem avançar os níveis no curso de Inclusão Digital Rural, para aprenderem ainda mais sobre informática. Mas, o presidente também quer ampliar o conhecimento em outras áreas. Pecuarista, Joaquim pretende se inscrever em treinamentos de máquinas agrícolas. “O primeiro vai ser operação de colheitadeira”.

Segundo o presidente, além do conhecimento, os treinamentos do Senar-MT e do Sindicato Rural impactam positivamente no mercado de trabalho da região. “É importante que tenhamos mão de obra qualificada para suprir as demandas da localidade”.