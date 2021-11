Unidades Básicas de Saúde realizam Dia D de atendimentos voltados ao público masculino

Dando continuidade à programação da campanha Novembro Azul, que este ano tem como tema “Fortalecendo o acesso dos homens na Atenção Primária à Saúde” e como slogan “Cuidar da Saúde também é coisa de homem! Previna-se! Cuide da sua família e procure a unidade de saúde”, algumas unidades básicas de saúde (UBSs) de Cuiabá abriram suas portas neste sábado (20) para facilitar o acesso do público masculino e desenvolver com eles ações de promoção e prevenção. Houveram atividades nas UBSs dos bairros Renascer, Altos da Serra e Santa Terezinha.

Na UBS Renascer, somente no período da manhã foram quase 90 atendimentos, entre coletas de sangue para realização do exame Antígeno Prostático Específico, conhecido como PSA, e outros exames; consultas com enfermeiro, médico e dentista, vacinações, entre outros. “Colhemos exame de sangue para fazer o PSA dos homens que estavam dentro da faixa etária acima de 45 anos, realizamos testes rápidos de HIV, sífilis, Hepatite B e C. Fizemos uma palestra sobre câncer de próstata e prevenção de IST’s, abrimos a sala de vacina para atualizar o calendário vacinal, tivemos consultas médica, odontológica e de enfermagem. Tivemos a participação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), que trouxe nutricionista, psicólogos, colaboraram com a palestra, trouxeram plantas medicinais. A participação deles foi muito rica. O dia foi bem produtivo! A população procurou mais do que estávamos esperando e foi bem legal!”, disse a enfermeira Franciele.

Na USF Santa Terezinha, somente no período matutino foram coletadas mais de 40 amostras de sangue para exame de próstata. Também houve palestra sobre o câncer de próstata, diabetes, câncer bucal e alimentação saudável. Além disso, outros exames de rotina foram disponibilizados, inclusive avaliação bucal, conforme informou a enfermeira Francielly de Jesus.

Na unidade do Altos da Serra os mesmos serviços também foram oferecidos a mais de 30 pacientes que compareceram, no período vespertino. Houve também roda de conversa sobre as principais doenças sexualmente transmissíveis, sorteio de brindes e entrega de lembrancinhas. As pré-consultas e consultas ainda contaram com o apoio dos estagiários de Medicina da Univag.

De acordo com a responsável técnica de Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Márcia Rocha, as ações do Novembro Azul têm como base cinco eixos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são acesso e acolhimento; sexualidade responsável e planejamento familiar; paternidade e cuidado; doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes. “Enviamos para as unidades sugestões de ações de saúde que devem ser desenvolvidas ao longo de todo o ano e intensificadas no mês de novembro, mês alusivo à Saúde do Homem. Temos tido uma grande adesão das equipes de saúde da família, que têm conseguido mobilizar os pacientes homens para estarem procurando se cuidar”, afirma.