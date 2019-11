Unidades da PM e Corpo de Bombeiros são pontos de coleta de alimentos e brinquedos

O sistema eletrônico Fale Cidadão II, desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), está na reta final de testes, com previsão de entrar no ar no mês de dezembro de 2019. O objetivo é que a nova versão permita que as demandas recebidas pelas ouvidorias setoriais dos órgãos e autarquias do Governo de Mato Grosso sejam atendidas com mais funcionalidade, celeridade e eficiência.

O superintendente de Ouvidoria da CGE-MT, o auditor Vilson Nery, argumenta que as ferramentas do novo sistema priorizam as particularidades das demandas de cada unidade setorial e de seus respectivos órgãos.

“O Fale Cidadão II está mais operacional, permitindo um relatório mais afinado, mais filtrado para a área finalística, para as secretarias e para os órgãos da administração indireta. Para os usuários, o sistema terá um layout ainda mais simples para facilitar ainda mais o acesso da sociedade mato-grossense,” explica.

A migração do conteúdo e os testes finais do novo sistema estão agendados para o dia a 27 de novembro, a partir das 17 horas, até o dia 1º de dezembro. Por conta desse procedimento, o Fale Cidadão ficará inoperante por neste período para os usuários internos e externos, voltando a funcionar no dia 02 de dezembro.

Treinamento

Neste mês de novembro, a CGE deu continuidade ao treinamento dos ouvidores e servidores das Ouvidorias Setoriais dos 35 órgãos e autarquias da administração pública estadual.

Para a servidora da Ouvidoria Setorial da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), Vanessa Reis, o sistema Fale Cidadão II está com um layout mais moderno e as funções e ferramentas mais aprimoradas.

“As funções utilizadas no dia a dia das Ouvidorias Setoriais são praticamente as mesmas, porém, mais melhoradas. Podemos anexar mais arquivos e gerar relatórios mais consistentes pelo sistema. Aperfeiçoamento o sistema era um anseio das Setoriais e da Ouvidoria Geral”, comenta.

O treinamento foi conduzido por turmas pelo auditor do Estado Marcos Fujimura, da Superintendência de Ouvidoria da CGE, que apresentou a parte teórica e prática do novo sistema.

Rede de Ouvidorias

No Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a Ouvidoria está organizada em Rede, ou seja, as ouvidorias dos órgãos e das entidades estão interligadas pelo mesmo sistema eletrônico (denominado de Fale Cidadão) para registro das manifestações da sociedade e seguem diretrizes comuns de atuação estabelecidas pela CGE, por meio da Superintendência de Ouvidoria.

Está estruturada para receber críticas, sugestões ou denúncias acerca de qualquer área de competência do Poder Executivo Estadual pelos mesmos canais de contato. São eles: discagem gratuita pelo 0800-647-1520, ligação local pelo número 162, registro pelo whatsapp (65) 98476-6548 e pelo endereço www.ouvidoria.mt.gov.br/falecidadao (redirecionamento está disponível em todos os sites dos órgãos).

Portal Transparência

O Portal Transparência de Mato Grosso também está passando por alterações referentes à plataforma de hospedagem. Em razão disso, o Portal vem apresentando instabilidades que já estão sendo sanadas pela MTI.

A fim de atender de forma mais eficiente à crescente demanda e as obrigações legais de transparência, a CGE iniciou o projeto de reestruturação do Portal para apresentar os dados de forma amigável e compreensível, aprimoramento nos mecanismos de buscas, recursos gráficos, melhor oferta de dados abertos e maior interatividade.

O Portal Transparência é o canal no qual o cidadão pode encontrar informações referentes o destino do dinheiro público, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Estado de Mato Grosso.