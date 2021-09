Unidades de Barra do Garças são reformadas e Polícia Civil cria central para TCOs

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) oficializaram, nesta segunda-feira (13), a assinatura de um termo de fomento para distribuição de cestas básicas a famílias de baixa renda do estado. A meta é arrecadar 100 mil cestas básicas que serão distribuídas nos 141 municípios mato-grossenses.

O primeiro-secretário da ALMT, deputado estadual Eduardo Botelho (DEM), agradeceu à Aprosoja pela parceria e destacou a relevância da medida para minimizar as dificuldades enfrentadas pela população carente do estado, potencializadas durante a pandemia da Covid-19. “Essa parceria é muito importante para ajudarmos quem precisa e esperamos que continue por muito tempo”, declarou, durante solenidade de assinatura do documento.

A Aprosoja fará a arrecadação de cestas básicas junto aos produtores rurais associados, por meio do Programa Agrosolidário e a cada cesta angariada, a Assembleia Legislativa doará outra. A distribuição das cestas ficará sob responsabilidade da instituição e, conforme a deputada estadual Janaina Riva (MDB), será feita de forma técnica.

“Não haverá condução política na distribuição das cestas básicas. É um trabalho realmente para ajudar a combater a fome no estado, capitaneado pela ALMT, com a parceria da Aprosoja e de todos os produtores mato-grossenses. Serão beneficiadas pessoas que já estão cadastradas em programas sociais. Instituições filantrópicas e igrejas que quiserem fazer solicitações, deverão procurar a Aprosoja, que avaliará cada situação”, disse a parlamentar, que ocupa a segunda-secretaria da Casa de Leis.

Fernando Cadore, presidente da Aprosoja, destacou o compromisso da entidade com a população do estado e a colocou à disposição da Assembleia Legislativa para futuras parcerias. “O Agrosolidário [programa] existe há mais de dez anos e agora estamos junto com a Assembleia com o intuito de distribuir cestas básicas. Sabemos que esse é um pequeno passo para ajudar as pessoas que tanto precisam e a Aprosoja é parceira do estado para ajudar quem precisa”, declarou.

Ações da ALMT durante a pandemia

Na ocasião, o deputado Eduardo Botelho lembrou que esta é mais uma das diversas ações realizadas pela Assembleia Legislativa com o intuito de minimizar as consequências geradas pela pandemia do novo coronavírus em todo o estado.

Entre as principais, o parlamentar citou a instalação de postos de vacinação contra a covid-19 em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Tangará da Serra; a doação de 100 cilindros de oxigênio à Secretaria Estadual de Saúde, feita pela concessionária de energia Energisa, atendendo à solicitação do Observatório Socioeconômico da Assembleia Legislativa; e a aprovação do projeto que estabelece a constituição de Fundo de Aval para apoio das atividades econômicas impactadas pela pandemia.

“A Assembleia Legislativa está presente desde o início dessa pandemia. É muito importante para nós podermos ajudar e continuaremos fazendo isso”.