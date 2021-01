Unidades de Saúde realizam ações de conscientização sobre o combate à hanseníase no Janeiro Roxo

Logo após a posse, na sexta-feira (01/01), o ex-presidente de bairro, José Cezar Nascimento (PSL), mais conhecido como Cezinha, se reuniu,

juntamente com o deputado estadual Elizeu Nascimento (PSL), em uma reunião com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para solicitar a retomada das obras da UBS “Unidade Básica de Saúde” do bairro Doutor Fábio ll, e tiveram o pedido atendido pelo prefeito.

A retomada da obra do posto de saúde e a conclusão dos trabalhos resultará em mais qualidade de vida e atendimento digno para a população local e dos bairros vizinhos.

É importante ressaltar que o deputado Elizeu Nascimento já havia denunciando o abandono da obra, por diversas vezes, quando esteve vereador por Cuiabá.

Cezinha agradeceu ao prefeito Emanuel Pinheiro por atender a reivindicação.

“Como vereador uma das minhas obrigações é fiscalizar as ações do gestor municipal, mas também me sinto na obrigação de agradecer quando as reivindicações são atendidas, principalmente quando se trata de uma obra tão valiosa para a população, portanto venho nesta oportunidade agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro por atender nosso pedido e que esta obra possa ser concluída o mais breve possível”, disse o parlamentar.

Ainda durante a reunião, ficou firmado por parte da prefeitura os compromissos com: a retomada das obras de pavimentação asfáltica das ruas do bairro Altos da Serra ll, construção de uma ponte de concreto ligando o bairro Planalto ao bairro Altos da Serra ll e outra ponte ligando o bairro Planalto ao bairro Novo Horizonte, conclusão da reforma do Posto de saúde do bairro Novo Horizonte, (no valor de R$ 85 mil) de emenda do deputado Elizeu Nascimento), a pavimentação asfáltica das ruas do bairro Planalto, Novo Horizonte, Sol Nascente e Jardim Eldorado (Com recursos do BNDS), retomada das obras da duplicação da avenida dos trabalhadores, conclusão da pavimentação asfáltica do bairro Guaicurus, e ainda, a reforma da escola Municipal Jescelino José Reinners, situada no Bairro Novo Horizonte.

Por Gabriela Von Eye