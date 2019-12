Unidades do Ganha Tempo reforçam Operação ‘Natal Feliz’ no estado

A partir desta sexta-feira (12.12), a operação ‘Natal Feliz’ conta com o apoio das unidades do Ganha Tempo. A parceria amplia o número de postos de arrecadação de brinquedos e alimentos não-perecíveis para campanha. A ação social é promovida pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Governo do Estado.

Com 800 atendimentos por dia, o Ganha Tempo do bairro CPA I, em Cuiabá, foi a primeira unidade a aderir a campanha. O gestor da unidade, Ciro Lopes conta que ficou sensibilizado com a mobilização dos policiais militares e bombeiros em prol das famílias mais carentes.

“Vamos aproveitar essa interação com a população por meio dos atendimentos no Ganha Tempo para arrecadar doações para essa iniciativa tão nobre. A responsabilidade social faz parte do Ganha Tempo e com essa operação de natal não seria diferente”, conta Ciro.

Com sete unidades do Ganha Tempo presente nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças, o subchefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar, coronel Wankley Rodrigues que participou da abertura do primeiro posto de coleta ressalta que o apoio do órgão é uma importante parceria para impulsionar as arrecadações nestas últimas semanas.

“Essa participação do Ganha Tempo vai sensibilizar as pessoas a doar. O clima do natal contagia à todos. Agradeço a Empresa Rio Verde, responsável pela administração das unidades do Ganha Tempo no estado nesta ação tão importantes para a população que mais precisa”, declara o coronel.

As doações para o ‘ Natal Feliz’ podem ser entregues nas unidades do Ganha Tempo, Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar até o dia 18 de dezembro.