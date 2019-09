Universitários de Ciências Contábeis do Univag visitam o TCE

TCESTUDANTIL

Acadêmicos do 6º ao 8º semestres do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag)

O Programa TCEstudantil recebeu nesta terça-feira (10.09) um grupo de acadêmicos do 6º ao 8º semestres do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). Os estudantes visitaram o Tribunal de Contas de Mato Grosso onde participaram de palestra, roda de bate papo com o auditor público externo Francisney Liberato e acompanharam parte da sessão de julgamentos do Pleno da Corte de Contas.

RICARDO FREITAS

ESTUDANTE DO 6º SEMESTRE Eu aprendi muito durante as palestras e durante a sessão do Pleno. Foi interessante ver como as contas públicas são analisadas, auditadas e julgadas pelo Tribunal. Foi um complemento importante das aulas que tivemos sobre contabilidade pública. Fiquei contente também em descobrir que, como cidadão, posso atuar diretamente como um fiscal dos recursos públicos ao acompanhar as políticas e obras públicas”

Para o estudante do 6º semestre, Ricardo Freitas, a participação no TCEstudantil é uma experiência que contribui de forma ampla com a formação dos futuros contadores. “Eu aprendi muito durante as palestras e durante a sessão do Pleno. Foi interessante ver como as contas públicas são analisadas, auditadas e julgadas pelo Tribunal. Foi um complemento importante das aulas que tivemos sobre contabilidade pública. Fiquei contente também em descobrir que, como cidadão, posso atuar diretamente como um fiscal dos recursos públicos ao acompanhar as políticas e obras públicas”, destacou o universitário.

Segundo a aluna Raíssa Cristina da Silva Gonçalves, também do 6º semestre, participar do TCEstudantil foi uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre a instituição TCE-MT e sobre como funciona o controle externo na contabilidade e nas políticas públicas do Estado e Municípios. “Eu não conhecia o TCE ainda. Sabia apenas que era um tribunal de caráter administrativo. Mas não tinha ideia de como funcionava. Foi muito estimulante ver que é possível a qualquer cidadão, fiscalizar, acompanhar e denunciar irregularidades dos gestores públicos. Também aprendi que há um campo bastante interessante de trabalho para nossa futura profissão no âmbito dos poderes públicos, inclusive no próprio Tribunal de Contas”, concluiu a universitária.

RAÍSSA CRISTINA DA SILVA

ESTUDANTE DO 6º SEMESTRE Eu não conhecia o TCE ainda. Sabia apenas que era um tribunal de caráter administrativo. Mas não tinha ideia de como funcionava. Foi muito estimulante ver que é possível a qualquer cidadão, fiscalizar, acompanhar e denunciar irregularidades dos gestores públicos. Também aprendi que há um campo bastante interessante de trabalho para nossa futura profissão

Segundo o professor Maurício Gomes dos Santos, que coordenou o grupo de estudantes durante a a visita, o TCEstudantil permite a complementação da formação acadêmica com uma verdadeira aula prática de conteúdos que eles veem na academia. Ele salientou a importância do programa, que funciona em parceria com as instituições de ensino. “As visitas acadêmicas ao TCE-MT enriquecem muito o conhecimento dos nossos alunos sobre processos de controle contábil, auditorias e fiscalizações sobre recursos públicos”, disse o professor.

O Programa TCEstudantil é desenvolvido desde 2001 pelo TCE-MT por meio da Secretaria de Articulação Institucional (SAI). Neste período, o TCEstudantil tem auxiliando na formação de consciência cidadã entre os estudantes universitários e das escolas de ensino fundamental e médio estimulando-os ao exercício do controle social sobre os resultados das contas públicas.