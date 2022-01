UPA Leblon contará com segunda unidade do Espaço de Acolhimento à Mulher em dois meses

A abertura da 3ª Conferência de Saúde Mental de Cuiabá, na tarde de terça-feira (25), foi marcada pela beleza da arte e envolvimento popular. Os trabalhos foram abertos pela assessora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Nilva Maria Fernandes de Campos, que destacou o direito do ser humano de ter na saúde mental não só um direito de cidadania, mas como um direito “pleno de liberdade e aos avanços na garantia do cuidado”, que veja o indivíduo em sua integralidade. “O ser humano é uma unidade. Estamos unos com a natureza, estamos unos uns com os outros”. Nilva Maria aproveitou ainda para enaltecer sua apresentação declamando o poema “Juca Bobó”, do poeta e jornalista Carmindo de Campos, seu avô (leia o poema ao final da matéria).

A mesa de abertura da Conferência ainda contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend, que reforçou a importância do evento como espaço de debate e deliberação entre sociedade e Poder Público, com o objetivo de avançar na Saúde pública. “A Conferência é uma das principais ferramentas de participação popular, que possibilita o diálogo entre a gestão do SUS, a sociedade como um todo e os trabalhadores. Parabenizo a toda coordenação e organização e desejo um bom diálogo, já trazendo que o nosso prefeito já determinou que tudo o que for discutido e que for bom, a gente vai transformar em políticas de saúde para a nossa população de Cuiabá”, afirmou.

A palestra magna da Conferência foi proferida pelo professor Eurípedes Júnior, doutor em Museologia e vice-presidente da Sociedade Amigos do Museu da Imagem do Inconsciente, onde trabalha desde 1.975, quando o espaço foi fundado pela psiquiatra Nise da Silveira. O convidado elogiou a coordenação da 3ª Conferência de Saúde Mental de Cuiabá pela realização do evento, totalmente online, em meio ao momento pandêmico. “Fazer uma conferência de saúde mental dentro da época e do contexto que nós estamos vivendo, além de ser muito apropriado, eu diria que é também uma ousadia. Então, os cuiabanos estão de parabéns!”.

Em sua explanação, o museólogo reforçou a importância de trabalhar a questão da saúde mental de forma interdisciplinar. “Acredito na saúde mental como um grande campo multidisciplinar. Essa divisão cartesiana de psiquiatria, psicologia, enfermagem não favorecem o trabalho na saúde mental. A multidisciplinariedade é que leva esse campo a avançar”.

Eurípedes Júnior, que trabalhou com Nise da Silveira de 1975 até o falecimento da psiquiatra, em 1.999, reforçou o papel da médica como a maior referência como mulher e cientista, que deixou como legado uma proposta de transformação, tanto na área terapêutica quanto na área da pesquisa em Saúde Mental. Ao enfatizar a contribuição de Nise da Silveira para a Psiquiatria mundial (o que foi tema de sua tese de doutorado), o palestrante também apresentou obras de arte criadas por pessoas que foram pacientes de Nise e contou um pouco dessas histórias de vida. Cliquei aqui para assistir à palestra no Youtube.

A abertura da Conferência também contou com a participação de Júlio Garcia, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), que convidou a todos a apresentarem suas propostas de melhoria das políticas públicas de Saúde mental da capital mato-grossense. “A Conferência é um momento do ápice do controle social para com as políticas públicas de saúde, onde realmente toda a população, principalmente dessa área de saúde mental, pode estar se manifestando. E nós vamos levar as propostas e fazer com que realmente vire uma política pública e que a gente possa estar atendendo a sociedade da melhor forma”, asseverou.

A coordenadora técnica de Saúde Mental da SMS, Darci da Silva Carvalho Bezerra, também marcou presença na abertura do evento. “Que tenhamos uma troca interessante com toda a nossa população, que tenhamos bons trabalhos nesse momento de proposta, de reativar e fortalecer a rede de atenção psicossocial, que é um dos interesses da gestão”, declarou.

A 3ª Conferência Municipal de Saúde Mental tem como objetivo propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de Saúde Mental e o fortalecimento dos programas e ações de Saúde Mental.

O evento é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS). O evento ocorre até quinta-feira (27), a partir das 14h de forma online e transmitida ao vivo pelo canal do Conselho Municipal de Saúde no Youtube (clique aqui)

Confira o poema “Juca Bobó”, de Carmindo de Campos

Juca Bobó! Juca Bobó! Juca Bobó!

A criançada gritava em coro

Perseguindo aquele neguinho que corria

E corria e corria

E sorria e sorria

E a garotada rebelde sorria de alegria

Juca Bobó escapava da sanha da gurizada

Mas no outro dia, sorridente, estava ali

Na porta da escola

Uma modesta escolinha em Cuiabá

Esperando com sorrisos aquela garotada

Até que um dia resolveram dar um ponto final

O Juca Bobó é bom, é humilde

Não vamos mais persegui-lo nunca mais, criançada

E o Juca Bobó ficou triste, muito triste

Tinha saudade daquela correria

O curioso perguntou à meninada um dia:

O que foi, criançada?

Por que vocês não correm mais atrás de mim?

E assim as crianças responderam:

Não, Juca Bobó, você bom e ordeiro

Você é nosso amigo

E assim, não vamos mais correr atrás de você

O Juca Bobó fez uma careta triste

E saiu chorando

Vocês tiraram todo o meu divertimento, ele respondeu

Eu gostava daquele corre-corre, daquela correria

E o Juca Bobó, coitado, foi definhando dia a dia

E morreu

Mas no seu caixão foi levado ao cemitério numa grande algazarra

E a garotada correndo e gritando

O Juca Bobó morreu! O Juca Bobó morreu!

O Juca Bobó foi para o céu!