UPA Morada do Ouro retoma atendimentos após obras por conta de vandalismo

A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Norte, retomou com suas atividades e abriu as portas para novos atendimentos no domingo (25), após o local ser alvo de vandalismo e tentativa de furto ao gerador utilizado, o que acarretou pane ao sistema elétrico, obrigando a paralisação das atividades no local desde o último domingo (21), para preservação da integridade física dos servidores e do público.

De acordo com o diretor de Obras, Thiago Henrique Vieira, informou que todo trabalho foi encerrado em tempo célere e antes do previsto conseguiram concluir com os reparos necessários.

“Nós trocamos todos os cabos que entraram em curto-circuito, substituímos as lâmpadas e a fiação elétrica danificada. Por conta do furto, também deu um probleminha no aterramento e conseguimos resolver”, explicou ele.

A ação criminosa foi registrada perante à Polícia Judiciária Civil – por meio de Boletim de Ocorrência 89598/2021 – para identificação e responsabilização no âmbito penal. A Upa tem funcionamento 24 horas por dia, e fica localizada na Rua 17, Qd 26, Bairro Morada do Ouro. Para mais informações, podem estar entrando em contato através do telefone (65) 3645-5700.