Uqbar Day 2021: CNA promove debate sobre investimentos no agro brasileiro

O AgriHub Space lançará na sexta-feira (17/10), às 14h, o ciclo de atividades de interações com conteúdo de inovação para startups, produtores, empresas parceiras, profissionais do agro e do ecossistema de inovação de Mato Grosso. Além disso, haverá programações com temáticas diferentes com foco em públicos distintos. O ciclo faz parte do programa de inovação aberta: “AgriHub Space” que tem as empresas Amaggi, AgroAmazonia, Bayer e TMG como mantenedoras.

Para abrir o ciclo de atividades, o Agrihub Space traz o tema “Inovação e tendência na área contábil”, a palestra será conduzida pelo contador Roberto Dias Duarte, conselheiro do OMIE, uma empresa referência em transformação digital.

As inscrições são limitadas e gratuitas para contadores. Podem ser feitas pelo link: https://materiais.agrihub.org.br/formulario-geral. Após a inscrição será enviado para o WhatsApp do participante um link exclusivo de acesso à sala virtual do evento.

A ideia é tirar dúvidas de como a tecnologia pode auxiliar os profissionais de contabilidade das empresas parceiras, tanto dos conselhos, como mantenedoras.

Wilton Maciel, atual coordenador da Rede De Consultores: AgriHub PRO, ressalta a importância de eventos e iniciativas como esta para os profissionais que atuam no Agronegócio. A rede PRÓ tem como objetivo capacitar e treinar esses profissionais por meio de um conjunto de metodologias e ferramentas digitais que possibilitem identificar e mapear o nível de maturidade em algum processo crítico do produtor rural, para conectá-lo de forma mais assertiva com soluções aderentes a cada realidade.

SERVIÇO

O que: Ciclo de interações AgriHub Space – Palestra “Inovação e tendência na área contábil” – com Roberto Dias Duarte

Quando: 17 de setembro (sexta-feira)

Horário: 14h

Onde: Plataforma virtual exclusiva do evento

Inscrições: https://materiais.agrihub.org.br/formulario-geral