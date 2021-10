Vacina Cuiabá: Confira como será o atendimento neste sábado (9 de outubro)

A Prefeitura de Cuiabá informa que a Campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar vai atender no sábado, dia 9 de outubro, nos seguintes locais:

Senai Porto – 8h às 12h

Sesi Papa – 8 às 12 h

*Lembrando que é necessário chegar nos locais para vacinação até às 11h30.

Pessoas que precisam tomar a segunda dose devem olhar no cadastro para ver o local onde estão agendadas. Aqueles que não tiverem a agenda da segunda dose no cadastro, devem ir ao polo mais próximo de sua residência, na data marcada no cartão de vacinação. Quem for tomar a segunda dose em algum polo de drive-thru precisa levar o QR Code impresso, pois o documento será usado para o registro da vacina no sistema do Plano Nacional de Imunização. É imprescindível levar o cartão de vacinação

Campanha:

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. Trabalhadores da Saúde, da Educação e jornalistas devem levar a documentação específica para os grupos. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. Grávidas e puérperas sem comorbidades precisam de um laudo ou encaminhamento médico autorizando-as a tomarem a vacina.