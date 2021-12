Vacina Cuiabá: Intervalo para tomar a dose de reforço é reduzido para 4 meses

Estudantes das creches Lais Amicucci Soares Martins, localizada no bairro Novo Milênio e Maria Nery Batista Ribeiro, no bairro Osmar Cabral, tiveram uma manhã especial nesta terça-feira (14) com a chegada do Papai Noel, brincadeiras e presentes. A festa, que marcou o encerramento do Ano Letivo 2021 foi realizada no Sesc Balneário Dr. Meirelles, no bairro São João D’Rei e contou com a presença dos pais e a parceria da Polícia Militar.

Durante o evento, as crianças apresentaram cantos natalinos, participaram de contação de histórias com o ator Maurício Ricardo e ganharam presentes, doados por parceiros das unidades. Toda a festa foi realizada a partir de doações disse a coordenadora pedagógica do polo, Vanessa Auxiliadora de Campos Oliveira, Cerca de 100 atendidos pelas creches participaram do evento.

A diretora da creche Maria Nery, Gislaine Favim de Souza, contou que as unidades já realizam outros eventos em conjunto, mas foi a primeira vez que se uniram para promover a confraternização de fim de ano. ‘Sentimos a necessidade, após quase dois anos de pandemia, de promover essa integração. Para mostrar que existe esse espírito natalino. A ideia da confraternização reunindo as crianças, os pais e os profissionais da Educação bem recebida por todos e marca um momento muito especial para as crianças”, contou a diretora Gislaine Favim.

A diretora da creche Lais Amicucci, Iraneiva Oliveira da Paixão, disse que esse momento de socialização é fundamental na formação dos estudantes. “A participação dos pais que são bem atuantes na unidade, é muito importante para as crianças de socialização e um momento de mostrar todo o trabalho que envolve o cuidar e o educar”, disse ela.

Maria Silvia Amicucci Soares Martins, mãe de Lais Amicucci, que dá nome a creche, é uma das parceiras da unidade, desde a sua inauguração. “É muito gratificante ver a alegria no rosto das crianças. Para nós é gratificante”, disse ela contando que sempre está presente nas comemorações e datas importantes.

Após muitas brincadeiras, as crianças receberam o Papai Noel com muito carinho.

Na semana passada, os estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Meirelles também receberam o Papai Noel, que desta vez chegou de helicóptero, no campo de futebol do bairro Areão, trazendo doces e guloseimas.