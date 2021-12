Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar: 82% dos adultos já completaram o esquema vacinal

Cuiabá já chegou à marca de 82% da população acima de 18 anos com o esquema vacinal completo. Isso significa que cerca de 380 mil pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus na capital.

Em relação à primeira dose, Cuiabá está com cerca de 90% da população adulta vacinada, o que corresponde a mais de 405 mil cidadãos imunizados com a primeira dose. No caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, a capital mato-grossense já vacinou 81,8% da meta, ou seja, mais de 44 mil pessoas dentro deste público.

Sobre a dose de reforço e dose adicional (dose de reforço dos imunossuprimidos), a vacinação alcançou apenas 8% do público-alvo, que atualmente é a população acima de 18 anos que tenha tomado a segunda dose há 5 meses.

“Podemos considerar que estamos com uma cobertura vacinal bastante satisfatória, pois conseguimos ultrapassar os 80% da meta dos adultos e também ultrapassamos 80% da meta dos adolescentes. Mesmo assim, ainda temos uma porcentagem que falta vacinar, e precisamos que o máximo de pessoas possíveis completem o esquema vacinal para nos protegermos ainda mais contra esse vírus”, comentou Flavia Guimarães, gerente da Vigilância Epidemiológica.

Flavia explica que, ao somar toda a população vacinável no momento, que são os adultos a partir de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos, Cuiabá tem uma cobertura de 87,5% com a primeira dose e 75,5% com o esquema completo. “Considerando que a população de 12 a 17 anos começou a ser vacinada em outubro, esta é uma cobertura excelente, pois leva em consideração todas as faixas etárias liberadas para receber a vacina. A imunização dos adolescentes deu um salto no último mês, o que contribuiu para a melhora nos números”, disse aa gerente.

Ela enfatiza que apenas a dose de reforço ainda está com a procura baixa. “Começamos a aplicar a dose de reforço em pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Atualmente toda a população acima de 18 anos que tenha tomado a segunda dose há 5 meses já pode tomar a dose de reforço e apenas 8% deste público recebeu a terceira aplicação. Pedimos às pessoas que já estejam na época de tomar a dose de reforço que compareçam aos polos para receber a sua vacina”, concluiu Flavia.