Vacinação contra Covid-19 retorna nesta terça-feira (02) no Centro de Eventos do Pantanal; vacinação acontece de segunda a sábado, das 8h às 18h

A campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, de imunização contra a Covid-19 retorna as atividades no polo central, que funciona no Centro de Eventos do Pantanal, nesta terça-feira (02), com a aplicação da segunda dose dos trabalhadores da saúde que já tomaram a primeira dose da Coronavac. Na terça e na quarta-feira (03), somente este grupo será atendido, para evitar aglomerações e reordenar o fluxo de atendimento no local. Nesta segunda-feira (1º), a partir das 18 horas, o site de agendamento estará disponível para esse grupo.

A novidade na vacinação será em relação aos dias e horários. “Nesta fase da campanha estaremos com o polo de vacinação aberto de segunda a sábado, das 8h às 18h, sempre com agendamento”, revelou Valéria de Oliveira, coordenadora de Vigilância Epidemiológica e da campanha de vacinação.

A partir de quinta-feira (4), o Município de Cuiabá começa a imunizar idosos acima de 80 anos de idade. Na primeira fase de vacinação dos idosos acima de 85 anos, cerca de 2.460 foram imunizados com a Coronavac no polo central de vacinação, além de cerca de 300 acamados.

A definição foi apresentada durante reunião do comitê organizador da campanha de imunização, na tarde da última sexta-feira (26), que ocorreu concomitantemente à entrega das doses (4.350 da AstraZeneca e 2.060 da Coronavac) à Secretaria Municipal de Saúde.

Hoje pela manhã foi realizada uma capacitação de todos os profissionais envolvidos na campanha para que sejam adotadas as práticas previstas nas bulas das vacinas e no Plano Nacional de Imunização, além das recomendações do Ministério Público Estadual (MPE), como a orientação para que os aplicadores da vacina mostrem a seringa antes e depois da aplicação, que os frascos vazios das vacinas continuem sendo armazenados para possível checagem posterior, entre outros. “Quanto mais correto a gente trabalhar, mais respaldo a gente vai ter”, reforçou Valéria.

Reunião com Secretaria de Estado

Conforme divulgado anteriormente, a secretária Municipal de Saúde, Ozenira Félix reuniu-se com o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo para solicitar as 3.030 doses do imunizante Coronavac destinadas para a segunda dose dos trabalhadores da saúde.

Durante a reunião ficou decidido que as doses serão entregues ao Município conforme novas remessas forem sendo entregues pelo Ministério da Saúde. A segunda dose dos trabalhadores da saúde será aplicada com o lote de Coronavac recebido na última sexta-feira (26), com a garantia por parte do Estado de que estas doses serão repostas, sem prejuízo para nenhum grupo contemplado com a vacinação.

“A partir de amanhã nós voltamos com a vacinação. Nós vamos utilizar para primeira dose a AstraZeneca e a Coronavac para segunda dose dos profissionais de saúde. Se Deus quiser, vai chegar um novo lote em breve e o que nós combinamos é que nós vamos ajustando”, comentou a secretária.

PASSO A PASSO DO AGENDAMENTO DA SEGUNDA DOSE

-Entre no endereço eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner “Vacina Cuiabá”;

-Clique em pré-cadastro;

-Clique em agendar 2ª dose; vai para outra tela onde é solicitado o número do CPF depois clicar em consultar meu cadastro sendo redirecionado automaticamente para tela de horários;

-Na tela “Agendar sua triagem”, selecione o dia e o horário;

-Imprima o QR Code da 2ª dose;

-No dia agendado, a pessoa precisa levar o QR Code e o cartão de vacinação entregue a ele quando tomou a primeira dose. É imprescindível que a pessoa apresente o cartão de vacinação.

Importante: As pessoas que não fizeram o cadastro de agendamento para a primeira dose, deverão realizar o cadastro completo, sendo encaminhados para o agendamento da segunda dose.