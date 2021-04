Vacinação de idosos com a faixa etária de 60 a 64 anos começa nesta quinta (22) em Cuiabá

Mais de 4,6 mil pessoas estão agendadas para receber a primeira ou segunda dose da vacina contra a COVID-19 nos quatro polos de vacinação da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, nesta quarta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes. A grande maioria do público são idosos entre 65 a 69 anos de idade que estão recebendo a primeira aplicação e idosos de 75 a 79 anos que estão concluindo o esquema vacinal. Trabalhadores da saúde também estão sendo atendidos. Os polos disponíveis são: Centro de Eventos do Pantanal, SESC Balneário (estes dois no modelo fixo), SESI Papa e UFMT, ambos no modelo drive-thru, sendo que na UFMT somente é feita a aplicação da segunda dose.

O prefeito Emanuel Pinheiro destaca que a campanha tem seguido à risca todos os protocolos, com o diferencial da humanização de sua gestão, com o intuito único de proteger a vida e a saúde dos cuiabanos. “Temos a sorte de contar com grandes profissionais da saúde, que estão engajados e instigados a trabalhar incessantemente em prol da saúde da população, todos com um desejo imenso de pôr fim a esta pandemia que tanto nos prejudicou e tem prejudicado. São servidores que estão dispostos a, diariamente, deixar suas famílias em casa, mesmo no feriado ou final de semana, faça chuva ou faça sol, para imunizar os cuiabanos. Com o esforço conjunto de todos esses profissionais, com o planejamento da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e com as parcerias que temos firmado, tenho certeza que estamos no caminho certo, rumo ao fim da pandemia da COVID-19”, disse Pinheiro.

Conforme a plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, até o último dia 19 de abril, Cuiabá já havia aplicado 89.425 doses de vacina, sendo 66.967 primeira dose e 22.458 segunda dose. Considerando que ainda não entraram no sistema os dados da vacinação de terça-feira (20), quando mais de 5 mil doses foram aplicadas, a capital mato-grossense já ultrapassou 90 mil doses aplicadas contra a COVID-19.

Durante esta manhã (21), os coordenadores dos polos Centro de Eventos do Pantanal, SESC Balneário, SESI Papa (drive-thru) e UFMT (drive-thru) informaram que a busca dos usuários foi grande, mas tudo seguiu com organização e fluidez. A coordenadora da campanha Vacina Cuiabá e da Vigilância Epidemiológica, Valéria de Oliveira, ressalta a importância de todos se atentarem ao horário agendado e somente comparecerem minutos antes, para evitar aglomerações. “Precisamos da contribuição de todos para que tudo corra da melhor maneira possível. Por isso pedimos que venham no horário marcado, com apenas um acompanhante e munido dos documentos necessários: documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de agendamento, no caso da primeira dose e a caderneta de vacinação recebida na primeira dose, no caso de quem for tomar a segunda dose”, explica.