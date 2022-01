Vacinação na UBS do CPA 3 está temporariamente suspensa; veja outros locais na região Norte

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a vacinação está temporariamente suspensa na unidade básica de saúde do CPA 3, devido à uma alteração na temperatura da geladeira que armazena as vacinas. A temperatura ideal para isso é entre 2 e 8 graus. O refrigerador da unidade está funcionando normalmente, mas essa temperatura aumentou, provavelmente, devido a um pico de energia, mas já está voltando ao normal, o que está sendo acompanhado pelo coordenador da regional Norte.

Por precaução e para garantir a segurança e qualidade das vacinas, todos os frascos de imunizantes foram recolhidos e enviados à Vigilância Epidemiológica para verificação das condições do imunizante e possível necessidade de troca.

A SMS destaca ainda que a população pode buscar as vacinas de rotina nas demais unidades básicas de saúde e, no caso da vacina contra a covid-19, disponibiliza 2 polos centrais (UNIC e drive-thru da UFMT), além de outras 36 unidades, sendo 7 na região Norte. As mais próxima do CPA 3 são as UBSs dos bairros CPA 1 (Clínica da Família), 1º de Março/João Bosco Pinheiro, Jardim União/Jardim Florianópolis, Ilza Terezinha Picolli Pagot, Três Barras, Novo Paraíso e centro de saúde do Paiaguás. A lista completa de locais de vacinação contra a covid-19 está disponível no site vacina.cuiaba.mt.gov.br