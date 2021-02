Vacinas do Governo Federal garantem imunização de 2,8% de MT; Estado distribuiu aos municípios

A Polícia Militar de Mato Grosso realizará às 14h desta quarta-feira (03.02) a solenidade de transmissão das funções do Comando Geral Adjunto, da Subchefia do Estado Maior Geral, do Comando de Policiamento Especializado (Cesp) e do 2º Comando Regional de Várzea Grande. A cerimônia será realizada no auditório do Quartel Geral da PM, em Cuiabá.

O Comando Geral da Polícia Militar fará as alterações de função em decorrência da saída do comandante geral adjunto da instituição, coronel Delwison Sebastião Maia da Cruz. Em substituição ao posto de comandante adjunto, assumirá o coronel Daniel Lipi Alvarenga; atual corregedor geral da PM.

Já o comandante subchefe do Estado Maior Geral, coronel Wanckley Rodrigues, assume o 2º Comando Regional de Várzea Grande. Devido a isso, coronel Carlos Eduardo Pinheiro que atualmente é responsavél pelo o Comando Especializado da PM- Cesp, ficará a frente da Subchefia do Estado Maior Geral da PM.

Com as mudança, coronel José Nildo Silva de Oliveira que comanda o 2º CR de Várzea Grande será o novo comandante do Cesp. A cerimônia terá público restrito e adotará medidas sanitárias de prevenção a Covid-19.

Serviço

PM fará ato de transmissão de funções

Data: 03.02.2020

Horário : 14 horas

Local: auditório do Quartel Geral da PMMT