Valorização da Guarda Municipal elevou o nível de segurança na cidade

30/12/2020 8

A Guarda Municipal – órgão de segurança da Prefeitura de Várzea Grande – vêm contabilizando aos longos dos anos avanços significativos, e o resultado dos investimentos realizados no setor, principalmente, nos últimos anos, é a qualidade nos serviços prestados, e o reconhecimento da população prontamente atendida. Além de preservar o patrimônio público, orientar e fiscalizar o trânsito, a Guarda tem colaborado com as demais forças de segurança pública.

O secretário de Defesa Social e Comandante da Guarda Municipal,Evandro Homero Dias ressaltou os ganhos obtidos durante todos esses anos de atuação, principalmente, na gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos, onde houve investimentos financeiros em recursos humanos e materiais.

“A Guarda Municipal vem sendo aparelhada com armamentos e novas munições. Atualmente contamos com 50 pistolas 380 m; 7 carabinas .12; 5 carabinas .40 pistola; bastão tático, colete refletivo e coldre tático, além da renovação do fardamento, conforme lei que regulamenta a Guarda Municipal de Várzea Grande, e que vem sendo cumprida desde 2015. A modernização da fiscalização de trânsito, com a utilização de um novo software, talonário eletrônico e radar móvel já estão sendo utilizados. Todos esses aportes contribuíram para a modernização da instituição de segurança municipal que está mais atuante e participativa”.O mais importante, lembra o secretário-comandante, é que esta administração realizou o enquadramento de todos os Guardas Municipais, garantindo um direito adquirido a todos os profissionais de carreiras.

Capacitação: A secretaria de Defesa Social realizou uma série de treinamentos com os agentes da Guarda Municipal, voltados ao aperfeiçoamento de técnicas de abordagens, defesa pessoal e ações táticas. O treinamento teve por objetivo padronizar ações dos guardas municipais, que seguem atuando em defesa do bem-estar social. O atual treinamento tratou da abordagem de pessoas que consomem álcool e drogas, além de uma capacitação específica para a abordagem a crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. Esta capacitação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Com intuito de oferecer conhecimento técnico e jurídico, a secretaria de Defesa Social promoveu também o curso de capacitação técnica sobre o “Código de Ética” com temas diversificados como deveres, direitos, obrigações, disciplinas e condutas a serem aplicadas nas rotinas de trabalho. A capacitação melhorou a oferta de segurança no município, elevou o nível de aperfeiçoamento dos profissionais e ampliou a missão da instituição de segurança.

Como destaca Homero Dias a Guarda Municipal teve papel importante nas ações de combate ao Covid-19, neste ano, em ações de enfrentamento à doença, fazendo valer os decretos e contribuindo nas atividades de educação e saúde.

Como explica o secretário de Defesa Social e Comandante da Guarda Municipal, Evandro Homero Dias, desde a primeira confirmação da doença no município, a instituição de segurança municipal deu início ao trabalho de conscientização da população sobre a importância em se manter em casa, em isolamento social. Os agentes percorreram as ruas em viaturas emitindo o alerta para que não houvesse aglomeração.

O trabalho também se estendeu nas ações de fiscalização do comércio – algumas atividades tiveram que fechar as portas por tempo determinado. Nestes casos específicos a Guarda Municipal atuou de forma mais ostensiva para fazer valer o cumprimento dos decretos em vigor. Já o setor de comércio que trabalham com itens de saúde e segurança tiveram atendimento de forma restrita, seguindo todos os protocolos de segurança.

Para Evandro Homero Dias, o ano de 2020 foi de muito trabalho, de novas experiências e de dedicação redobrada por parte da corporação que se empenharam, dia a dia, em desenvolver bem todas as atribuições dadas para a nstituição. “São 20 anos de atuação nas ruas de Várzea Grande. Desde 2016 a Guarda Municipal integra a secretaria de Defesa Social, se unindo a Defesa Civil e à Junta Militar, pastas essas que nasceram com a missão de agregar todas as forças de segurança em ações em prol da população várzea-grandense”.

Projetos: Guarda Municipal de Várzea Grande já desenvolveu e vem executando importantes projetos idealizados pela própria Guarda, bem como outros em parcerias com as demais instituições de segurança. Dentre os mais relevantes estão:

‘Patrulha Maria da Penha’ – O município de Várzea Grande instituiu no ano de 2018 a ‘Patrulha Maria da Penha’ – Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres. O projeto é desenvolvido junto ao Poder Judiciário por intermédio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e com suporte da Defensoria Pública, cujo objetivo consiste em efetivar as mulheres que têm medidas protetivas, terem seus direitos resguardados. As vítimas de agressões recebem visitas constantes da Guarda Municipal e Polícia Militar para acompanhamento e confirmação, se de fato, os autores estão cumprindo as medidas impostas. Desde que foi implantada a Patrulha Maria da Penha acompanhou mais de 400 mulheres.

‘Pedal da Guarda’ – Promover a qualidade de vida, interação entre as pessoas, e ao mesmo tempo incentivar o uso da bicicleta como modal de transporte. Com essa proposta a Secretaria de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal implantou em março de 2018, o projeto ‘Pedal da Guarda’, onde reúnem todas as quintas-feiras, ciclistas de diferentes bairros da cidade e também de Cuiabá, que atravessam a ponte para participar do evento. A rotatória do Aeroporto Marechal Rondon e do Shopping Várzea Grande é o ponto de concentração de largada e chegada.

Toda a semana a equipe organizadora elabora um percurso de viagem que passa por diversos bairros da cidade, onde os participantes têm a oportunidade de fazer também um tour, apreciando os pontos turísticos de Várzea Grande. O percurso compreende de 20 a 25 quilômetros realizados no perímetro urbano e também em localidades distintas como Passagem da Conceição, Trevo do Lagarto e Bonsucesso.

‘Ronda Escolar’ – Antes das aulas serem suspensas em função do coronavírus, a Guarda Municipal manteve em atividade o projeto Ronda Escolar que consiste no monitoramento das vias públicas no entorno das unidades escolares. O objetivo da ação é de garantir a tranquilidade no ambiente escolar bem como das comunidades situadas próximas às escolas. O projeto foi implantado em 2016 e desde então tem sido desenvolvido todos os anos e com total aprovação da comunidade escolar. As rondas preventivas e ostensivas sempre são realizadas durante os turnos de aulas, e em horários de intervalos dos turnos escolares.

‘Judo da Guarda’ – Oferecidas gratuitamente, o programa social atende 50 crianças de famílias de baixa renda e que residem em locais próximo à sede da instituição de segurança. A ação conta com a parceria da Associação Várzea-grandense de Judô. A proposta da ação é envolver crianças e adolescentes que moram em áreas de riscos sociais, para que possam ter uma formação, e acima de tudo, que tenham valores como disciplina, respeito, companheirismo. Este projeto também se encontra paralisado em função da Covid-19.

‘Arte de Proteger’ – Mais de 150 mil alunos da Rede municipal de ensino tanto estadual e particular, como municipal de Várzea Grande já tiveram a oportunidade de assistir e participar do projeto social da Guarda Municipal ‘Arte de Ensinar’ com apresentações do Teatro de Fantoches. O grupo que já tem 15 anos de atuação, contam com seis peças adaptadas com temas de alerta como bulling, dengue, violência sexual contra crianças e adolescentes, trânsito, Lei Maria da Penha e preservação do meio ambiente. O teatro de fantoches, assim como todos os outros jogos de faz de conta, contando histórias ajudam as crianças a construir a sua identidade com as mensagens que são passadas, o que contribui e muito com a formação deles. Muitas escolas já adotam esta modalidade para despertar a criatividade das crianças. Os bonecos encantam, e chamam as crianças para interação, o que ajuda a desinibir e no pensar para dar as respostas. Com certeza é uma importante ferramenta para o ensino-aprendizagem.

‘Radar Eletrônico’ – Para reduzir acidentes a secretaria de Defesa Social adotou neste ano de 2020 o radar eletrônico – e a aplicação de multas para motoristas que não respeitam os limites de velocidade, colocando a sua vida e a de outras pessoas em risco. Aliado as ações de educação no trânsito e conscientização dos condutores em relação à necessidade de se respeitar as regras de trânsito.

As avenidas da FEB, 31 de Março, e na via que dá acesso a Guarita e Passagem da Conceição são pontos de fiscalização diária, cuja velocidade permitida nestes trechos são de 60km. As infrações por excesso de velocidade variam entre média, R$ 130,16, a gravíssima R$ 880,41, além dos pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os veículos flagrados trafegando em alta velocidade que a permitida que é de 60 km nas Avenidas estarão sujeitos a multas graves e pontos na CNH, respectivamente.

‘Patrulhamento Ostensivo e Preventivo’ – Manter a ordem no município continua sendo o principal objetivo da instituição de segurança pública municipal. Durante o ano de 2020, a Guarda programou novas ações e deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos desde o início da gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos. Neste ano, as atuações estiveram ainda fortalecidas em várias atividades de fiscalização, autuação e combate a criminalidade.

Por: Kátia Passos – Secom/VG