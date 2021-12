‘Vamos encerrar 2022 com muito trabalho e obras’, disse Kalil ao anunciar o 13º e a entrega da ETA do Grande Cristo Rei

“Vamos encerrar este ano e iniciar 2022 como de costume, com muito trabalho, muitas obras, investimentos e principalmente buscando solucionar o maior de todos os obstáculos, a questão da água em Várzea Grande”, disse o prefeito Kalil Baracat ao anunciar o pagamento do 13º salário dos servidores públicos para esta sexta-feira, 17 de dezembro, o salário de dezembro antes do final do ano, além da entrega de diversas obras como a Estação de Tratamento de Água – ETA do Grande Cristo Rei apontada por ele como o primeiro de muitos passos que serão dados até o final do seu mandato para solucionar a questão do problema de distribuição de água da segunda maior cidade de Mato Grosso.

Somente nos últimos 35 dias deste ano, a Prefeitura de Várzea Grande colocou na economia local e com reflexo na baixada cuiabana mais de R$ 105 milhões apenas com os pagamentos dos salários dos servidores dos meses de novembro e dezembro e do 13º salário. “Estes valores aquecem a economia e permite que o comércio e a indústria movimentem a cidade, gerem emprego e renda”, exaltou o prefeito.

Kalil Baracat, deu início a uma série de inaugurações e entregas de obras em infraestrutura que vão simbolizar o fechamento do seu primeiro ano de mandato com muito trabalho e com a valorização dos imóveis e da economia de Várzea Grande e a melhora na qualidade de vida de sua gente. Mesmo sob todas as adversidades e incertezas trazidas pela pandemia do novo coronavírus, “fechamos o ano com o maior volume de recursos próprios já injetados pelo Município”, pontuou o Chefe do Executivo. O ‘pacote’ soma a aplicação de R$ 115 milhões apenas em obras de pavimentação asfáltica e outros R$ 100 milhões em obras de abastecimento de água e esgoto sanitário, cifras oriundas principalmente da receita própria, emendas federais e estaduais e recursos de empréstimos.

“Todos os esforços estão concentrados para a questão da saúde por causa da pandemia da COVID-19, mas não deixamos de lado nosso principal obstáculo que é a questão da água e demos o primeiro de muitos e significativos passos com a entrega da ETA do Grande Cristo Rei que vai representar 27,648 milhões de litros novos de água que reforçarão o atual sistema e vão melhorar o abastecimento em toda a Várzea Grande”, disse o prefeito lembrando que essa obra que será entregue na segunda-feira, 20, faz parte de um pacote de outras obras que irão permitir ao DAE/VG que tenha condições de solucionar o problema que é de distribuição de água aliado às perdas que em determinados momentos chega a 60% do total captada, tratado e distribuído.

Mais que encerrar o ano, Kalil anunciou novos investimentos para 2022, cerca de R$ 200 milhões, entre caixa próprio, emendas parlamentares e convênios e parcerias. “Começamos o mandato acelerado, atendendo todas às demandas da cidade, especialmente na área da saúde, demos sequência a projetos já iniciadas pela gestão da prefeita Lucimar Campos e demos início ao nosso plano de governo para Várzea Grande. Começamos o novo ano como vamos terminá-lo: com muito trabalho, obras e serviços em todas as regiões da nossa cidade. Todas as ações visam o ganho em qualidade de vida, a valorização imobiliária e a satisfação em se viver nessa cidade”.

Ainda fazendo um balanço de 2021, o prefeito frisa que não há dúvidas de que Várzea Grande dispõe de uma situação financeira confortável em comparação a outras prefeituras. “Acredito que poucas cidades no País puderam ter um 2021 com saldo de investimentos nessa ordem e ficamos muitos felizes por poder impactar de forma positiva na vida dos várzea-grandenses, tornar compromissos de campanha realidade e atender às demandas que surgem na cidade, a segunda maior de Mato Grosso. Se temos fôlego financeiro para iniciar e concluir obras é porque existe toda uma equipe de técnicos e secretários comprometida com o bem coletivo, servidores que zelam pelos recursos públicos e contribuintes que acreditam no nosso plano de governo e no desenvolvimento de Várzea Grande”, completou. Kalil avisou que além das entregas, existem dezenas de obras em andamento e que 2021 só termina no dia 31 de dezembro.

Ainda sobre esse primeiro ano de mandato, o secretário de Governo, Benedito Gonçalo de Figueiredo – o Dito Loro – avalia que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a maioria provocada por fatores externos, esse primeiro ano foi muito positivo, de conquistas e superação. “Várzea Grande segue sendo referência e exemplo para Mato Grosso. Todo primeiro ano é difícil, é de ajustes, de desafios. Realizamos um feito, concretizar investimentos de grande vulto e impacto social na cidade com recursos próprios. Isso coroa essa gestão e indica que estamos só começando”.

A entrega da pavimentação asfáltica de ruas do bairro 24 de Dezembro, a prefeitura conclui a primeira etapa com 3,5 quilômetros de malha nova. Outra etapa, que finaliza o 24 de Dezembro até o Parque do Piquizeiro, serão mais 3 quilômetros de asfalto novo. “A entrega de hoje se soma a todas as obras de pavimentação realizadas neste ano, as já inauguradas e as que vamos inaugurar até o final deste ano, totalizando 150 quilômetros de malha, sendo 75 quilômetros de asfalto novo e 75 quilômetros de recape e revitalização, ação contemplando todas as regiões de Várzea Grande”, destacou Kalil.

As obras de pavimentação contemplam não apenas a malha, mas meio-fio, drenagem, galerias de águas pluviais para evitar enxurradas das chuvas, rede de distribuição de água, pintura e sinalização.

A vice-presidente do 24 de Dezembro, Renata Barros, é moradora há 30 anos no bairro e disse que a pavimentação era a maior demanda da população. “Foi promessa de campanha do prefeito e hoje ele está aqui para entregar a primeira etapa. Como ele reforçou, até março a segunda etapa tem início e acredito que enfim, terei a minha rua asfaltada, depois de tanto tempo”.

PROGRAMAÇÃO – O ‘pacote de obras’ de 2021 será finalizado com entregas e inauguração que vão até o dia 22.

Dia 20/12 (Segunda-feira) – 9h – Inauguração da ETA do Grande Cristo Rei.

Local: Av. Murilo Domingos (antiga 31 de Março) – Bairro da Manga.

Dia 20/12 (Segunda-feira) – 19h30 – Inauguração da iluminação da Av. João de Deus Bulhões, acesso à Passagem da Conceição, em frente ao novo Fórum de Justiça de Várzea Grande.

Local: Av. Chapéu do Sol, em frente ao novo Fórum de Justiça – Bairro Chapéu do Sol.

Dia 22/12 (Quarta-Feira) – Horário: 9h – Entrega da pavimentação asfáltica de ruas do bairro Santa Maria e Costa Verde.

Local: Rua Santa Edwirges, esquina com a Rua Alvarenga, em frente à EMEB Emanuel Benedito de Arruda.

Dia 22/12 (Quarta-feira) – 10h – Inauguração do Complexo Sociocultural Jornalista Paulo Maria Leite, localizado na ‘Orla da Alameda Júlio Muller’.

Local: Alameda Júlio Muller.