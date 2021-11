Van do Sine Municipal estará nesta sexta (16) no Jardim Passaredo

A Prefeitura de Cuiabá informa aos moradores do bairro Jardim Passaredo e região que a ‘Van do Sine Municipal’ estará nesta sexta-feira (19), a partir das 9 horas, estacionada na Praça de Esporte e Cultura com oferta de serviços voltados ao trabalhador e aos microempreendedores. Essa é mais uma ação intersetorial do ‘Sine da Gente’ que integra o programa Pra Frente Cuiabá, executado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico em parceria com o Núcleo da primeira-dama, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e Secretaria da Mulher.

“O ‘Sine da Gente’ é uma ferramenta de fomento a geração de emprego direcionada que tem como ação indireta o desenvolvimento da cidade por regiões. É menos tempo de deslocamento ao trabalho, é valorização do comércio do bairro”, lembrou o diretor de captação, renda e qualificação, Rafael Miranda.

No local serão ofertados serviços como abertura, alteração e baixa de empresas; parcelamento e emissão de guias; declaração de imposto de renda; orientação para regularização; emissão de carteira de trabalho digital; encaminhamento à vaga de emprego; orientação seguro desemprego e atualização cadastral junto ao Sine.

Desde a implantação do projeto ‘Sine da Gente’ que integra o programa ‘Pra Frente Cuiabá’, a ação itinerante de atendimento já percorreu 32 bairros, com mais de 1.380 encaminhamentos às empresas conveniadas, o que resultou num montante de mais de dois mil atendimentos nesse período de oito meses de implantação do projeto.

O horário de atendimento ao público será das 09 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

PROGRAMAÇÃO- Os próximos bairros serão no Pedregal e Renascer (23 e 24), Jardim Leblon (25) e no dia 26, a Van estará na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.