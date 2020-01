Variação nos preços do combustível é monitorada pelo Procon

Neste sábado (25.01), a partir das 16h, tem clássico na Arena Pantanal. Mixto e Cuiabá se enfrentam na segunda rodada do Campeonato Mato-Grossense 2020. Mas antes que a bola role, a equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT) trabalha intensamente para entregar uma Arena bem cuidada.

Desde o dia 6 de janeiro, manhã seguinte ao termino das atividades de Natal da Arena Encantada, a equipe técnica da Secel-MT tem concentrado esforços para conservar o padrão de qualidade do gramado da Arena Pantanal, que começa a receber os jogos do campeonato estadual.

“Nosso maior empenho agora é manter a integridade do campo de futebol para a Temporada 2020. A área de jogo está muito bem cuidada e preservada. Mesmo com a chuva forte de quarta-feira (22), podemos conferir um pouco da qualidade do gramado no primeiro jogo realizado na Arena Pantanal este ano”, diz Jefferson Neves, secretário adjunto de Esporte.

Debaixo de chuva, que desabou na Arena Pantanal no segundo tempo da partida, no jogo da rodada de abertura do Campeonato Mato-Grossense, o time do Cuiabá venceu o Nova Mutum por 1 x 0. O gol da vitória do Dourado foi marcado por Maxwell.

Para o próximo jogo, o procedimento de manutenção da área de suporte do gramado – nas laterais do campo e atrás das traves – garante a fertilização e compactação do solo e deve seguir pelas próximas semanas. De acordo com Maurício Dias de Mendonça, superintendente de infraestrutura esportiva da Secel, é um procedimento padrão de manutenção.

“Estamos organizando tudo para que as partidas realizadas na Arena Pantanal sejam grandes espetáculos e com bons públicos. Almejamos que os torcedores fiquem muito à vontade e possam usufruir o que a Arena tem de melhor a oferecer, lazer de qualidade “, diz Maurício.

Concomitantemente, outros setores da Arena Pantanal estão sendo cuidados com a mesma atenção pela equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. As providências necessárias vão desde a manutenção do gramado ao atendimento das exigências sanitárias.

“Nossa operação consiste inicialmente no cuidado e preparo do gramado nos dias que antecedem os jogos, na higienização dos pontos de comercialização de alimentos, na vistoria de banheiros, vestiários das equipes e de arbitragem e demais setores utilizados”, explica Maurício.

Depois da partida deste sábado, entre Mixto e Cuiabá, a Arena Pantanal sedia mais um jogo em janeiro, próxima quarta-feira, dia 29, às 19h, com o confronto entre Mixto e Araguaia, ainda pela primeira rodada do Campeonato Mato-Grossense.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos pelo site www.tickethub.com.br ou na bilheteria do estádio.