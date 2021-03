Várzea Grande abre 32 leitos sendo 10 UTIs e ingressa em consórcio para adquirir vacinas

Legenda: Sadia 1 -Cooperativa

Os pequenos produtores rurais do Assentamento Sadia 1 – localizado há 40 quilômetros da região central e que fazem parte da agricultura familiar – terão a oportunidade de ampliar sua produção e competir no mercado comercial, a partir da capacitação da comunidade, treinamentos específicos para cada setor produtivo além de captação de recursos por meio de linhas de financiamentos. O compromisso foi firmado pelo prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, em visita à localidade.

“A nossa gestão tem interesse em alinhar e ampliar parcerias e serviços em prol desta comunidade que trabalha diretamente com a agricultura familiar. Sabemos que os pequenos produtores têm certa dificuldade em aumentar a sua produção, justamente porque não é fácil competir no mercado comercial. Como gestor vou me empenhar no que for possível, e dentro da capacidade financeira do município, essa comunidade, no processo de desenvolvimento para que possam trabalhar e alcançar melhores resultados”, garantiu o prefeito.

Kalil Baracat disse que reconhece a importância da agricultura familiar e de subsistência e, setor este que ajuda a aquecer a economia local e que se tornou uma aliada da Prefeitura Municipal uma vez que a maioria dos produtos hortifrutigranjeiros é utilizada na merenda escolar.

A primeira parada da comitiva, que contou com a presença do Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, Silvano do Amaral, do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável, Célio dos Santos e técnicos e gestores de instituições na agricultura familiar, foi na Cooperativa de Leite e Derivados, onde os associados apresentaram as suas demandas, para o fortalecimento do setor produtivo.

Um dos grandes entraves, de acordo com os cooperados, é com relação à distribuição dos produtos e a consolidação no mercado empresarial uma vez que, até o momento, a produção tem atendido apenas a pequenos mercados.

O Secretário de Agricultura e Assuntos Fundiários, Silvano do Amaral, disse que o Governo do Estado vai ajudar a resolver os problemas da comunidade, e que a presença do prefeito Kalil Baracat também demonstra o seu compromisso não só com os produtores da Cooperativa, mas com toda a comunidade rural. “Vamos buscar meios de viabilizar mais investimento para essa localidade com aporte do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. Por outro lado, vamos também ampliar as capacitações para melhorar ainda mais a produção existente nos assentamentos”.

Já o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável, Célio dos Santos, disse que as Cooperativas representam uma corrente do bem e da sustentabilidade, e para que obtenham bons resultados é necessário o engajamento de todos. “O nosso objetivo é formatar uma unidade produtiva regular onde todos possam contribuir de forma igualitária para o bem comum. O prefeito Kalil Baracat já determinou que a nossa pasta tenha um olhar mais atento a essa comunidade e que todos os esforços sejam feitos para ampliar e melhorar as condições dos assentados”.

O gestor comunicou ainda que em breve será feita uma Chamada Pública para a aquisição de bebida láctea que faz parte da lista de produtos para a merenda escolar e que a Cooperativa de Laticínio do Assentamento Sadia 1 já está ajustando a documentação necessária para participar do certame.

MELHORIAS – O acesso às tecnologias, serviços de extensão com uma assistência técnica de qualidade, executada de forma ampla e contínua, são pontos essenciais para que a Agricultura Familiar possa continuar desenvolvendo seu importante papel para o desenvolvimento do segmento econômico.

Por essa razão a Prefeitura Municipal de Várzea Grande estará cedendo um trator para ajudar os assentados na abertura de vias e na execução de trabalhos que exijam o uso do maquinário. Também ficou acordado que tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura de Várzea Grande estarão viabilizando recursos para a compra de um caminhão que será de uso exclusivo dos cooperados.

No Assentamento Sadia I o prefeito Kalil Baracat também visitou a propriedade de dona Elite Rosa Luiz que, que por incentivo de técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SANAR-MT) resolveu fazer o plantio de capim cupuaçu irrigado. O material usado para silagem permite que o gado tenha nutrição adequada, uma vez que o pasto nem sempre está em condições de alimentar o animal. No local a comitiva também conheceu o sistema de irrigação que alimenta o gado, plantio e a colheita da lavoura.

Para o prefeito, conhecer e debater o melhoramento e fortalecimento do setor produtivo da agricultura familiar é essencial para a qualidade dos alimentos, agregado a novas tecnologias de produção.

Emocionada dona Eliete enalteceu a presença do prefeito em sua propriedade e disse que a visita das autoridades é um incentivo a mais para todos os assentados. “Saber que o Governo do Estado e Prefeitura Municipal estão unindo forças para trazer melhorias para esta localidade nos deixa mais motivados. A vida do campo não é fácil, ainda mais para os pequenos produtores, mas com a ajuda, principalmente do poder público, podemos vencer as adversidades e ter um pouco mais de tranqüilidade”.