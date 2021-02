VÁRZEA GRANDE ABRE INSCRIÇÃO PARA IDOSOS E REALIZARÁ NOVO DIA D CONTRA À COVID 19

Legenda:

Várzea Grande vai reforçar a parceria com a UNIVAG para continuar utilizando a Clínica Médica do Curso de Medicina, inclusive com apoio de pessoal, para a continuidade da Campanha de Vacinação contra a COVID 19 que segue o Plano Nacional de Imunização.

A ideia é reforçar a vacinação para aqueles profissionais da área de saúde empregados ou autônomos que ainda não se vacinaram, para que o façam, pois ainda existem doses disponíveis, e também concluir a segunda etapa da vacinação destes mesmos profissionais que já receberam a primeira dose das vacinas.

Também será iniciada a vacinação da primeira dose para os idosos de 81 a 89 anos e também para aqueles acima dos 90 anos, conforme prevê o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Essas novas rodadas de imunização estão sendo possível porque não houve o comparecimento esperado para os profissionais da área de saúde autônomos ou empregados, gerando uma economia no uso das doses. Só que a partir de agora, para um maior controle, todos tem que se cadastrar no site oficial de Várzea Grande (www.varzeagrande.mt.gov.br) e aguardar a confirmação da inscrição e agendamento da data, horário e local por email ou por SMS em seu celular.

No ato do comparecimento para a vacina, os idosos terão que se apresentar munidos com documento oficial com foto, Cartão SUS e comprovante de domicílio em Várzea Grande.

Segundo o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo Barros, a ordem do prefeito Kalil Baracat é que o processo de vacinação seja o mais célere possível, contemple a todos indistintamente e seja totalmente transparente para que não haja dúvidas de como a segunda maior cidade de Mato Grosso trata as questões relativas a COVID 19.

“A resolutividade do Dia D, realizado na última terça-feira, 09 de fevereiro, na UNIVAG, está nos levando a traçar novas estratégias, pois além de termos uma estrutura disponível, podemos contar com estacionamento para eventualmente realizar drive thru entre outras medidas que se demonstram necessárias e foram determinadas pelo prefeito Kalil Baracat para bem atender a população, ainda mais nestes tempos de pandemia”, explicou o secretário de Saúde, Gonçalo Barros.

Ele agradeceu a parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande e a UNIVAG, ao reitor Drauzius Medeiros e ao vice-reitor, Flávio Foguel, bem como ao governador Mauro Mendes e ao secretário Gilberto Figueiredo e lembrou que todos estão empenhados em enfrentar a COVID 19 que já contaminou 107.681.022 milhões de pessoas com 2.359.065 de óbitos em todo o mundo.

“São números preocupantes, mas temos outros parâmetros que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo para controlar novamente a pandemia da COVID 19, pois o mundo está atingindo nas próximas horas, 80 milhões de recuperados, o que demonstra estarem todos voltados para o controle e a cura”, disse o secretário de Assuntos Estratégicos, Gonçalo Barros que responde interinamente pela Secretaria de Saúde de Várzea Grande.

PROCEDIMENTOS

Tanto os profissionais da área de saúde e os idosos que estarão recebendo a primeira dose da vacina, terão que se cadastrar no site oficial de Várzea Grande através do endereço www.varzeagrande.mt.gov.br na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE – CADASTRO PARA VACINA COVID 19, e aguardar confirmação com data, local e hora por email ou SMS em celular informado.

No momento da vacinação os atendidos devem se apresentar munidos de documentos originais com foto, cartão do SUS e comprovante de domicílio de Várzea Grande.

Na sexta-feira, 12 de fevereiro, das 8 horas ao 12 horas, estarão sendo ofertadas 300 doses para profissionais de saúde autônomos ou não que não receberam a primeira dose, reforçando a necessidade do cadastro no site oficial de VG e a confirmação da vacina.

Já quanto aos idosos são 1.800 doses, sendo 650 doses para aqueles idosos acima de 90 anos e 1.150 doses para aqueles entre 81 e 89 anos.

Também será aplicado no novo Dia D, neste sábado, 13 de fevereiro, a segunda dose dos trabalhadores da saúde de Várzea Grande

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande vai manter um atendimento especial para aqueles com dificuldades de locomoção para eventuais visitas e também manterá a possibilidade de realizar presencialmente com documentos, a inscrição daqueles que tem alguma dificuldade em realizar a mesma.