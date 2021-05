Várzea Grande abre novo ponto de vacinação e supera 93% de recuperados e 76% de vacinados

O prefeito Kalil Baracat demonstrou otimismo neste domingo, 02 de maio, ao frisar que Várzea Grande vai avançar ainda mais na campanha de vacinação contra a COVID-9, após atingir 93,71% ou 23.392 pessoas recuperadas da doença e 76,8% de vacinados, segundo números do Ministério da Saúde, que tem um delayed (atraso) na divulgação, pois no número da Secretaria Municipal de Saúde, a segunda maior cidade de Mato Grosso já vacinou quase 50 mil pessoas entre primeira e segunda dose.

A partir desta segunda-feira, 03 de maio, começa a funcionar o quinto ponto de vacinação de Várzea Grande. O novo ponto fixo será no miniestádio do Jardim dos Estados que, assim como o Parque Berneck, acontece em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Também acontece nesta segunda, pela terceira vez, o Corujão da Vacinação das 16h às 22h, na Clínica Médica do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG.

“Se o fluxo de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, se mantiver, nós com certeza, em 2021, estaremos com toda nossa população imunizada, lembrando que são necessárias as duas doses para a imunização completa, mas não desistimos ainda de tentar adquirir vacinas, se isto for permitido, e se não for, que o Governo Federal e de Mato Grosso cumpram seu papel e forneçam as vacinas como preceitua o Plano Nacional de Imunização – PNI”, explicou Kalil Baracat.

Kalil ainda sinalizou que no sábado, 01 de maio, dia D, dedicado pela Prefeitura de Várzea Grande para vacinar o público alvo contra a Gripe Influenza (H1N1), que provoca os mesmos sintomas que a COVID-19, portanto, sendo essencial a vacinação também deste imunizante, e atualização de outras vacinas das crianças, foram aplicadas 2.188 doses, sendo 1.883 crianças e 305 adultos, sendo 119 gestantes, 160 trabalhadores da saúde e 26 puérperas, o que demonstra que Várzea Grande está cumprindo seu papel e avançando para que a saúde seja plena para todas as pessoas.

“Se faz necessário que as pessoas compreendam toda a dedicação e esforço da administração municipal, principalmente dos profissionais de saúde, que têm se dedicado diuturnamente em Várzea Grande para atender a todos, sem exceção, pois a vacina vai para todas as classes sociais, religiões ou cor, ou partido político, não importa”, explicou Kalil Baracat, que dedicou aos trabalhadores da saúde, públicos e privados, sua homenagem em nome de todos os trabalhadores no dia 1º de maio.

Já o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo Barros, frisou que toda a estratégia colocada em prática está atingindo seus objetivos e citou, como exemplo, uma nova medida: o Corujinha 19, que foi aplicado na última sexta-feira, pela primeira vez, no Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos (Fiotão), que é o chamamento das pessoas de 70 anos acima, que por um ou outro motivo, deixaram de ser vacinadas.

“Estamos garantindo que todo o público alvo da vacinação terá sua dose garantida, independente de qualquer coisa, e o Corujinha 19 demonstrou ser eficiente, pois vacinou mais de 1.000 pessoas em apenas algumas horas”, lembrou o secretário.

Ele disse que o Corujinha vai funcionar em todos os pontos de vacinação e em horário estendido, ou seja, no dia da vacinação, das 8h até às 16h, são vacinados aqueles que estão com suas inscrições confirmadas e agendadas e, a partir das 16 horas até o fechamento, aqueles casos que deixaram de ser vacinados. “A ordem do prefeito Kalil Baracat é atender a todos indistintamente”, apontou o secretário de Saúde, Gonçalo Barros.

Ele lembrou que atualmente Várzea Grande vacina em dois espaços no UNIVAG, tanto fixo quanto drive-thru; no Fiotão em ponto fixo, Parque Berneck em drive-thru e a partir desta segunda, no Jardim dos Estados, em ponto fixo e em todos eles haverá o Corujinha 19 para alcançar aqueles que deixaram de ser vacinados.