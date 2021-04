Várzea Grande abre novo ponto fixo e acelera vacinação de idosos 

Legenda:

Um novo ponto fixo de vacinação contra a COVID-19 foi aberto pela Prefeitura de Várzea Grande no Complexo Esportivo Júlio Domingos de Campos (Fiotão) que visa como público-alvo os usuários do transporte coletivo, já que o Terminal André Maggi é anexo ao local de vacinação.

O novo ponto fixo reforçará ainda mais o trabalho já colocado em prática com parceria da Clínica Médica do Centro Universitário Várzea Grande (UNIVAG) que atende em ponto fixo e também Drive Thru, que já proporcionou a vacinação de mais de 15,9 mil pessoas, sendo 12,4 mil ou 66,1% do total de doses recebidas do Ministério da Saúde de primeira dose e 3,5 mil ou 44,6% do total de segunda dose.

Para se ter uma ideia da importância da parceria, apenas no último sábado, 27 de março, foram vacinadas 3,112 mil pessoas no UNIVAG.

“O projeto piloto visa descentralizar a vacinação e dar mais celeridade para que possamos imunizar mais pessoas com as duas doses de vacina, lembrando que a pessoa só estará definitivamente imunizada entre 25 e 35 dias após a segunda dose”, disse o prefeito Kalil Baracat que acompanhou os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde no Fiotão.

Ele lembrou que Várzea Grande vai redobrar os esforços e as medidas para atender a demanda dos pacientes por médicos, medicamentos e internação, mas também vai endurecer na fiscalização, “pois o nosso interesse maior, não é prejudicar o comércio, a indústria e sim resguardar vidas e isto só é possível neste momento, adotando as medidas consideradas mais eficientes pela medicina e por cientistas”, explicou Kalil Baracat.

Kalil Baracat e o secretário de Saúde, Gonçalo Barros, acompanharam a ação de vacinação e aprovaram o novo ponto fixo que está atendendo a população idosa acima de 70 anos sendo vacinada de forma humanizada, no cumprimento das regras de biossegurança, com conforto e de forma ágil.

“Hoje comprovamos que a descentralização da ação de vacinação é o caminho certo a seguir. A população que hoje veio aqui se vacinar aprovou o ponto, sendo estratégico e na área central. É isso que queremos, ir aonde a população mora, chegar com as ações de saúde mais próximo de suas casas”, disse o prefeito Kalil Baracat que satisfeito com o resultado, anunciou que haverá 5 pontos fixos de vacinação na cidade já com estudos por regiões mais populosas.

O secretário Gonçalo de Barros explicou em detalhes como será desencadeada a descentralização da ação da vacina. “Primeiramente vacinamos os profissionais de saúde, onde eles trabalham, ampliamos parceria para o Centro Universitário, o que virou um ponto estratégico para o drive thru e ponto fixo, e agora o ‘Fiotão’. Quanto avançarmos na redução da idade e começarmos a vacinar idosos acima de 65, e ou a população de 60 acima, 50 acima, o público dessas faixas etárias é bem maior, o que nos determina a mudarmos as estratégias e abrir mais pontos de vacinação. Pretendemos abrir um ponto no Grande Jardim Glória, nas próximas ações e consecutivamente vamos vacinando nossa população em três pontos até chegarmos a 5, o ideal para Várzea Grande. Sempre lembrando que só podemos avançar neste processo de vacinação conforme as doses forem sendo entregues pelo Ministério da Saúde e Estado, aí sim mais pontos vão sendo abertos”, disse Gonçalo de Barros.

GESTÃO HUMANIZADA – “Ficamos todos muito angustiados esperando a vacina chegar. Chegou! E aqui em Várzea Grande vemos a seriedade, o cuidado e a preocupação da Prefeitura em fazer tudo correr bem. Agendei para às 8h30 e, às 8h já estavam vacinando, está sendo tão rápido que recebi a primeira dose, antes do meu horário agendado. Essa organização é realmente um diferencial. Agora é voltar pra casa, continuar tomando todos os cuidados, e aguardar a segunda dose”, avaliou dona Maria Castrino, moradora do Jardim Glória II, de 70 anos, que completou dizendo que até em casa usa máscara, de tanto medo de contrair a doença, e com a vacina esse estresse vai acabar.

O filho do senhor Nelson Lutkt de 74 anos foi outro a elogiar.” Meu pai vacinou, tirei foto, a enfermeira fez questão de mostrar a vacina na seringa, e mostrar que tudo foi injetado, estou feliz, fiz selfie, e o local facilitou muito, na área central. Eu vim de carro, mas muitos estão chegando do Terminal André Maggi, um pulinho daqui”, disse o filho, Emanuel com satisfação que até enviou foto do momento da aplicação do seu pai aos irmãos.

O Prefeito Kalil Baracat fez questão de salientar o trabalho realizado pelos profissionais de saúde com presteza e comprometimento, agradecendo a todos que estão diuturnamente nas frentes de trabalho no combate a pandemia. “Trabalhamos com muita seriedade para oferecer uma organização de atendimento que possibilite ao pessoal da nossa terceira idade receber a vacina com segurança e conforto. E, quando possível, inclusive nós antecipando ao calendário estadual, como hoje e amanhã, iremos completar a faixa etária dos 70 anos acima e avançar mais ainda.

Amanhã dia 1º de abril, teremos nova ação de vacinação no UNIVAG, e pretendemos vacinar mais de 3 mil idosos”, observou, lembrando que a Prefeitura possui protocolos de intenção de compra de vacinas, com a aprovação da Câmara Municipal, que inclui Várzea Grande no Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ato este que poderá acelerar o processo de vacinação em Várzea Grande, com a compra de vacinas. Todos na expectativa de dias melhores, por isso editei Decreto Municipal endurecendo as medidas de isolamento social. Estamos em tempos difíceis, porém como gestor municipal, adotando e priorizando mais e mais ações de saúde tanto na parte curativa como preventiva, a vacinação, para que os várzea-grandenses possam com tranquilidade buscar atendimento na Rede SUS do município, contra a Covid-19”, disse Kalil Baracat.