Várzea Grande abre vacinação contra Covid-19 para pessoas de 45 a 59 anos sem comorbidades e para gestantes e puérperas

Várzea Grande avança na campanha de vacinação contra a COVID-19 e agora vai vacinar pessoas com idade de 45 a 59 anos, sem comorbidade, e gestantes e puérperas, neste caso específico com laudo médico para resguardar a vida da mãe e da criança.

“Estamos trabalhando em prol do melhor para a cidade e para sua população e neste momento o mais importante é vacinar a todos o mais rápido possível”, disse o prefeito Kalil Baracat, sinalizando que o Ministério da Saúde cumprindo com a determinação do presidente Jair Bolsonaro de contemplar Várzea Grande e Cuiabá com vacinas extras, a segunda maior cidade de Mato Grosso tem amplas chances de baixar a faixa etária para 35 anos ou até menos.

O prefeito lembrou que, assim como a capital, Várzea Grande sofre com a pressão por atendimento de pacientes de outras cidades do interior de Mato Grosso, de outros Estados e até mesmo de países com os quais o Estado faz fronteira e sofre sempre com a busca por atendimentos médicos e oportunidades de emprego e renda.

“O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quando nos atendeu, acompanhado pelo senador Jayme Campos e pelo secretário de Estado, César Miranda, lembrou com propriedade que os Estados que fazem fronteira com outros países da América do Sul devem ter um tratamento diferenciado, até porque em Mato Grosso temos 902 km de fronteira com a Bolívia, dos quais 720 km de fronteira seca, por onde facilmente se pode entrar em ambos os países”, explicou ele, defendendo as doses extras sem que isto prejudique outras cidades do Estado.

Kalil Baracat voltou a frisar que o ideal seria que houvesse vacina para todas as pessoas e ao mesmo tempo, mas como não tem, foi definido um Plano Nacional de Imunização – PNI do Ministério da Saúde, que está sendo cumprido à risca por Várzea Grande.

“Faço questão de lembrar que não temos falta de vacina, aqueles que receberam a primeira dose tem a sua segunda dose resguardada e, na medida do possível, nós queremos avançar ainda mais”, pontuou o prefeito.

Já o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, asseverou que a Saúde Pública Municipal tem atuado dentro das regras estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização – PNI, visando o bem-estar da população e que desde janeiro começou a vacinar de forma ordenada e em momento algum houve risco para a população.

“Atuamos dentro de regras que levam em consideração o respeito às pessoas, o direito à vacinação e a serem imunizados, atendimento médico, entre outras medidas dentro da área de saúde que tem sido a prioridade número um da administração Kalil Baracat”, disse o titular da Saúde, sinalizando que o planejamento estratégico da pasta garante baixar a faixa etária para 35 anos, caso venha doses extras de vacinas anunciadas pelo Ministério da Saúde e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Gonçalo de Barros lembrou que Várzea Grande atua em diversas frentes e com vários programas como o Resgate Cidadão, que foi criado para buscar aqueles com 60 anos ou mais e que perderam suas vacinas por um ou por outro motivo. “Nossa missão é permitir que todos indistintamente sejam vacinados com as duas doses, passando a ser imunizados na totalidade e estejam protegidos da COVID-19”, frisou Gonçalo de Barros.

No site oficial de Várzea Grande pelo www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE, a pessoa realiza seu pré-cadastro inserido os dados de documentos pessoas e as informações solicitadas, sempre tendo o cuidado na digitação de números de documentos, como CPF e Carteira do SUS e endereços de e-mail para não conterem erros que impeçam a validação do agendamento pela Secretaria de Saúde de Várzea Grande e, em até três dias úteis, retorna ao mesmo endereço com seu CPF para confirmar o agendamento, data, horário e local e ser vacinado.

Este é o mesmo procedimento para pessoas com e sem comorbidades, pois o quadro clínico fica definido no ato do pré-cadastro. No ato da vacinação, aqueles com comorbidades devem apresentar laudos médicos, o mesmo acontecendo para as gestantes e puérperas de forma indispensável e por segurança da mãe e da criança devem comparecer a vacinação com seus laudos médicos.

Nesta sexta-feira, a vacinação acontece no Ginásio Fiotão, das 8h às 16h, para pessoas sem comorbidades. Entre 16h até às 20 horas, acontece o Corujinha com o Resgate Cidadão para atender aquelas pessoas com 60 anos ou mais que, por qualquer motivo, deixaram de ser vacinados.