Várzea Grande adota calendário especial no carnaval para reforçar vacinação

Várzea Grande vai tornar a vacinação contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos itinerante para cobrir e atender todas as regiões da cidade que tem uma planta mais horizontal com distâncias consideradas entre o centro e os bairros.

“A ideia é dar velocidade a vacinação na mesma proporção em que trabalhamos o convencimento dos pais e a importância de que os imunizados tem menores riscos de contrair a COVID e quando o fazem, os sintomas são brandos e os riscos a vida humana consideravelmente reduzidos”, assinalou o prefeito Kalil Baracat, que voltou a defender a imunização de 100% da população e a utilização de todos os meios e maneiras disponíveis para enfrentar a mesma, seja com vacinas, medicamentos, tratamentos e até mesmo medidas de biossegurança.

Com os pontos facultativos decorrentes do Carnaval o funcionamento das unidades acontecerá especialmente da seguinte maneira:

A partir desta quarta-feira, 23, na quinta, 24 e sexta-feira, 25 de fevereiro o atendimento será no PSF São Matheus, das 8h às 11 horas e das 13h às 16 horas.

No sábado, 26, a vacinação acontecerá em dois pontos na Clínica Integrada do Centro Universitário UNIVAG e na Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos Jr. (Grande Mapim/Imperial), os horários são das 8h às 16 horas.

No domingo, 27 e na segunda, 28, além de 1º e 2 de março não haverá vacinação, que será retomada nos dias 03 e 04 na Clínica de Atenção Primária à Saúde no 24 de dezembro das 8h às 11 horas e das 13h às 16 horas.

No sábado, dia 05 de março, a vacinação acontecerá na Escola Estadual Adalgisa de Barros (Centro) , para crianças de 05 a 11 anos acompanhados dos pais ou responsáveis e devidamente preparados para serem vacinadas, das 8h às 16 horas sem intervalo para almoço.

Também neste dia acontece a vacina para os demais casos, ou seja, para adultos e idosos no Parque Berneck que funciona no sistema drive thru, das 8h às 16 horas sem intervalo para almoço

No último final de semana, a Prefeitura de Várzea Grande realizou através da Secretaria Municipal de Saúde com apoio de outras pastas da Administração Municipal, o XÔ CORONA: Com COVID não se brinca. Vacine-se para brincar quando somente de crianças foram aplicadas 1.472 doses elevando o total de vacinas aplicadas para cerca de 9 mil doses.

Núbia da Silva, saiu bem cedinho de casa no sábado passado para levar a filha, a pequena Maria, 9 anos, para se proteger contra a COVID-19. Ela, que trabalha todos os dias durante a semana, elogiou a estratégia de aplicação das doses aos finais de semana, com atrações lúdicas, parque infantil, o que minimiza o medo da criança para se vacinar. “É muito importante essa forma de recepcionar os pequenos, com muita alegria, com personagens infantis, pois mostra a sensibilidade de pensar nas crianças de forma diferente. Ela tomou a vacina, e ainda brincou muito”, disse.

A pequena Manuela Hazama, também foi cedinho se vacinar na companhia dos pais, o vice-prefeito, José Hazama e a mãe Carol Hazama, e recebeu a 1ª dose da proteção.

O vice-prefeito, alertou aos pais, sobre a importância da vacinação, e reforçou sobre a desmistificação sobre a vacina.

“Estamos trabalhando de forma empenhada para vacinarmos o mais rápido possível todas as crianças de Várzea Grande e combatendo as fake news. Vacina sempre é segura. Nos protegeu no passado, está protegendo no presente e vai proteger a todos no futuro, e minha filha está vacinada, assim como toda a minha família. Toda a equipe profissional está imbuída desde o início da campanha, mas em se tratando de crianças a vacinação foi feita com mais cuidado e mais empenho ainda. O ‘XÔ CORONA’, idealizado pela equipe do secretário, Gonçalo de Barros, deu muito certo. E o resultado está aí, ao final de fevereiro vamos alcançar 33% dos pequenos vacinados e queremos mais, vacinar 100%”, afirmou o vice-prefeito de Várzea Grande.

Agora a meta é estender a aplicação das doses da vacina para os bairros mais populosos e mais distantes do centro da cidade, disse o secretário municipal de Saúde Gonçalo de Barros. “Com o retorno das aulas na rede pública municipal, estadual e particular, estamos em diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, para realizar uma triagem e identificar os alunos que ainda não se vacinaram para contactar seus pais ou responsáveis e assim solicitar, para levarem suas crianças aos postos de vacinação. Aqui não tem nada obrigado, nosso papel é o de sensibilizar e alegar para conhecimento de todos da importância de protegerem as crianças contra a COVID-19, com a vacina. Vamos dialogar, e avançar com novas etapas e novas ações”, disse Gonçalo de Barros.

Para a vendedora Ítala Nascimento, mãe de João Nascimento, 10 anos, a vacina é importante e segura. “Eu sempre trouxe meu filho para ser vacinado com relação a diversas outras doenças e com a Covid-19 não seria diferente. A vacina salva vidas e todos devem se proteger”, falou ela que amparou o garotinho em seu colo. “Não senti dor, foi rapidinho, só uma furadinha, eu queria mesmo é brincar no pula-pula e tomar sorvete”, disse o garotinho sorridente.

A Comissão da Saúde, da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/VG, também esteve presente na ação com seus representantes, e aprovaram as decisões adotadas pela Gestão Kalil Baracat, em dar condições adequadas, dentro das regras do Ministério da Saúde e vacinar as crianças do município, com todos os protocolos exigidos e normas estabelecidas.

“Estamos de acordo com as ações do município de Várzea Grande na imunização de sua população. Agora chegou a vez das crianças, e Várzea Grande está de parabéns pelas ações que adota e na luta e combate aos fake news, sobre a vacina. É importante também que todos os advogados e advogadas se vacinem porque assim estarão também protegendo a quem amam e aqueles com quem convivem profissionalmente: clientes, funcionários da Justiça, magistrados, promotores. E agora chegou a vez dos filhos pequenos. A ação do ‘XÔ CORONA’, foi muito bem planejada, e dentro das normas de segurança, com equipes de reforço e na retaguarda socorristas, ambulâncias, para que nada dê errado, e para a segurança dos pais e das crianças. Aprovamos as iniciativas da Gestão Kalil Baracat pelo bem-estar da população várzea-grandense. Com o andamento da vacinação, de forma estratégica e acelerada, a atividade econômica deverá tomar um novo impulso importante, em Várzea Grande e vislumbramos a aceleração da retomada econômica, o que já ocorre no nosso município. As medidas adotadas até agora, pela Gestão Kalil Baracat, foram gradativas, sem prejudicar o cidadão na proteção da vacina e nas atividades econômicas. Parabéns ao município”, disse a presidente da Comissão da Saúde da OAB, Fernanda Lopes, lembrando que a opinião é a mesma do presidente da OAB /VG, Rodrigo Araújo.

“Reforçamos mais uma vez que as vacinas são seguras e pedimos aos pais e responsáveis que levem seus pequenos para vacinar. O ponto de vacinação exclusivo para crianças em nosso município é na Unidade Básica de Saúde do Santa Isabel, e funciona no horário de expediente da unidade das 8h às 16h. Para receber a dose, é necessário que pais ou responsáveis acompanhem as crianças até o local de aplicação. Os imunizantes utilizados, são da Pfizer, e Coronavac. Não acreditem em mentiras sobre a vacina, acredite no que a ciência prega na importância da vacina, é segura e protege as manifestações graves da doença”, finalizou o secretário.