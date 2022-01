Várzea Grande avança ainda mais na vacinação de crianças de 5 a 11 anos

A secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande intensifica a vacinação em crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidade, seguindo o Plano Estratégico da Saúde Municipal e o que prevê o Programa Nacional de Imunização, e altera semanalmente os pontos de vacinação para adultos, devido à baixa procura em determinadas unidades e também a baixa em profissionais que contraem a Covid-19.

“Agora vamos dar um passo mais importante e intensificar a vacinação para todas as crianças de 5 a 11 anos. Os pais que ainda não levaram seus filhos a se vacinarem, a vacina é para todas as categorias dos grupos elencados pelo Ministério da Saúde. O cadastro poderá ser feito pelo site da prefeitura de Várzea Grande, na aba ‘Imunização’ e ainda respeitando os campos de priorização, porém todas as crianças já cadastradas poderão se vacinar. Quem não tem acesso à internet, poderá comparecer aos pontos de vacinação”, alertou o secretário, dizendo ainda aos pais, não acreditarem em Fake News, contrários a importância da vacina. A vacina contra a Covid-19 para crianças é segura e evita formas graves da doença e morte.

Paralelamente também acontece a vacinação de 12 anos acima, da primeira, segunda e terceira doses, nas unidades básicas de saúde, que semanalmente, vamos divulgar calendário dos pontos que ficarão abertos, disse Gonçalo de Barros, explicando que a vacinação acontece durante a semana de segunda a sexta-feira nas unidades básicas e aos sábados no Parque Berneck.

Excepcionalmente o ponto do Ginásio Poliesportivo Fiotão, todas as sextas-feiras ocorre o ‘Sextou Vacina VG’, onde o ponto do Fiotão fica aberto das 8h às 22h, sem intervalo para o almoço, o mesmo de segunda a sexta, o Fiotão funciona na campanha de vacinação das 8h às 16 horas, também sem intervalo para o almoço.

Gonçalo de Barros esclarece ainda que foram feitas algumas alterações necessárias, dos pontos de vacinação para adultos, primeiro pela baixa procura em algumas unidades, o que foi necessário deslocar para unidades com procura maior, outro fator, é que está nos preocupando, são os profissionais que contraem a doença, e com baixa de recursos humanos, temos que estrategicamente deslocar profissionais a estas unidades, que estão vacinando. Nesta época de alto contágio da Covid-19, a programação será feita semanalmente, e todos devem ficar atentos à divulgação do calendário vacinal para adultos. Para as crianças já estabelecemos os pontos fixos, que funcionarão a cada dois dias em um local”.

Várzea Grande:

Pontos abertos para vacinação de crianças de 5 a 11 anos, pontos fixos sem alterações:

Os pontos definidos são: Nas segundas e terças, das 8h às 16h, (sem intervalo para o almoço):

– Escola Estadual Jaime Veríssimo de Campos Junior “Jaiminho” localizada na Rua Chile – Jardim Tarumã.

Nas quartas e quintas, das 8 às 16, (sem intervalo para o almoço):

– Clínicas Médicas do Centro Universitário Univag.

Nas sextas e sábados, das 8h às 16 (sem intervalo para o almoço):

– Escola Estadual Adalgisa de Barros.

Vacinação de 12 anos acima: Confira os Pontos Abertos: Nesta semana de 24 a 29 de janeiro.

De segunda a sexta-feira, no Ginásio Poliesportivo Fiotão. Horário, das 8h às 16h. E sexta, haverá das 8h às 22h, a edição do ‘Sextou Vacina VG’.

No sábado, dia 29 de janeiro, em sistema drive thru no Parque Berneck e funcionará das 8h às 16h.

Locais de Vacinação nas Unidades Básicas de Saúde: Alerta para alteração:

A vacinação será realizada nos seguintes locais em horário de expediente, entre 8h às 11h e das 13h às 16h, com mudança para 11 Unidades disponíveis.

São elas:

– Clínica de Atenção Primária em Saúde do Cristo Rei

– Clínica de Atenção Primária em Saúde do 24 de Dezembro

– Clínica de Atenção Primária em Saúde do Marajoara

– Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia

– Centro de Saúde Ouro verde

– Centro de saúde Aurília Curvo

– ESF Água vermelha

– ESF São Mateus

– ESF Manaíra

– UBS Cabo Michel

– PSF Unipark

Cadastro Obrigatório para Todos:

O cadastro estará disponível na página oficial do site da Prefeitura de Várzea Grande, pelo endereço www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE anexar CPF ou cartão do SUS, comprovante de endereço e ainda documento pessoal da criança (certidão de nascimento ou RG). Para receber a dose, a criança deve estar acompanhada do responsável, que precisa apresentar documento pessoal ou enviar autorização assinada.

Vale lembrar que o cadastro é necessário, para que possa constar nos registros do Ministério da Saúde e da Saúde Municipal. Se por ventura pais ou responsáveis das crianças não possuem acesso à internet podem comparecer aos pontos abertos, que as equipes vão auxiliar, basta levar o documento da criança, podendo ser a certidão de nascimento, ou CPF e Cartão do SUS.

O alerta, segundo Gonçalo de Barros, e que é muito importante observar, e que faz parte do protocolo clínico, crianças que testaram positivo para Covid devem aguardar 30 dias a partir dos primeiros sintomas para se vacinar. Já as com sintomas gripais (que testaram negativo para Covid) devem aguardar melhora e não podem estar com febre. “Aquelas que receberam algum tipo de imunizante em prazo inferior a 15 dias também não podem tomar a vacina. Este alerta é muito importante e faz parte das orientações do Ministério da Saúde, para melhor segurança da saúde da criança”.