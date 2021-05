Várzea Grande continua vacinando pessoas com comorbidades e também vacina motoristas do transporte coletivo e quilombolas

Cumprindo mais uma meta estabelecida pelo prefeito Kalil Baracat, a Secretaria Municipal de Saúde agendou para essa terça-feira, 18 de maio, no Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos, a continuidade da vacinação para pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades e que realizaram seu pré-cadastro no site oficial de Várzea Grande (http://www.varzeagrande.mt.gov.br/, na aba imunização), e que optaram por serem vacinados no Fiotão e tiveram a mesma validada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Também poderão ser vacinados com a segunda dose de CoronaVac, aqueles que porventura ainda não receberam a mesma.

A vacinação acontece das 8h às 16 horas, sendo que, a partir deste horário, serão vacinados os motoristas do transporte coletivo e os quilombolas, além daqueles casos de idosos que por qualquer motivo perderam suas imunizações.

“No horário normal, das 8h às 16, iremos vacinar as pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades, que realizaram o pré-cadastro, optaram por vacinar em ponto fixo no Ginásio do Fiotão e tiveram sua inscrição validada pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande em um processo que parece complicado e cheio de nuance, mas é necessário para garantir segurança e transparência para as pessoas e todos os setores envolvidos, pois o maior interesse de Várzea Grande e do prefeito Kalil Baracat é vacinar a todos indistintamente”, disse o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros.

Gonçalo de Barros sinalizou ainda, como planejamento de Várzea Grande, a vacinação dos motoristas de ônibus e dos quilombolas que são pessoas de relação ampla por causa do trabalho desempenhado e que justifica como meio de contenção da propagação da COVID-19.

No “Corujinha da Vacinação”, neste dia 18 de maio, serão vacinadas as pessoas que já foram chamadas, e por algum motivo perderam a data da vacinação e também os que foram agendados e confirmados nesta última-sexta-feira, dia 14 de maio, e faltaram na data confirmada. Serão vacinados ainda as pessoas com comorbidades, que escolheram o Ginásio Fiotão como opção para serem vacinados, porém só devem comparecer os confirmados.

“É fundamental que as pessoas que se cadastraram ingressem novamente no site oficial de Várzea Grande e consultem através de seu CPF se a situação está regular e se está agendada para essa data e este local, do contrário não serão vacinadas”, explicou o secretário, sinalizando que a intenção é simplesmente fazer as coisas com transparência, eficiência e garantir o direito de todos a vacina, mas com ordem.

Como explica a superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina, o Ministério da Saúde alterou a lista de prioridades para a segunda etapa da campanha, fase I. A recomendação foi a suspensão da vacinação de grávidas sem comorbidades, ficando autorizado a vacinar somente gestantes com comorbidades com os imunizantes da Pfizer e Coronavac. “As gestantes sem comorbidades que fizeram o cadastro não serão vacinadas a partir desta nova recomendação. A Saúde de Várzea Grande aguarda novas recomendações por parte do Ministério da Saúde, para futuras orientações, para este grupo”, explicou a superintendente.

Relva Cristina informa que o Ministério da Saúde está monitorando as gestantes que tiverem algum problema de saúde, ou algum tipo de evento adverso com a vacina AstraZeneca-Oxford-Fiocruz e, que foi suspensa por cautela, já que nenhum exame confirmou qualquer anormalidade até o momento e passou a recomendar aplicação de doses da Pfizer-BioNTech e Coronavac-Sinovac-Butantan, nas gestantes com comorbidades. “Nos próximos dias, será divulgado pelo Ministério da Saúde um relatório com orientações para as gestantes que já tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Fiocruz. Várzea Grande segue todas as regras e novas recomendações do Programa Nacional de Imunização”, disse ela.

Na quarta-feira (19), a vacinação ocorre no ponto fixo, do miniestádio do Jardim dos Estados, para as pessoas com comorbidades, cadastradas e confirmadas. A ação será das 8h às 16h.