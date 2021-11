Várzea Grande cria o Corujão da PFizer e amplia para 08 as unidades de atendimento

Várzea Grande vai inovar novamente nesta quinta-feira, 04 de novembro, com o Corujão da PFizer que funcionará em 11 pontos distintos de vacinação, sendo três com horários ampliados até às 22 horas e oito nas Unidades de Saúde de Várzea Grande das 8h às 11h e das 13h às 16 horas. As seis Unidades de Saúde Municipais que passaram a atender de forma descentralizada a vacinação contra a COVID 19, ganharão mais duas unidades a partir desta quinta-feira, diante da procura e da necessidade de acelerar a vacinação.

Apesar da prioridade do Corujão ser para a Vacina PFizer/Biontech, também estarão disponíveis a AstraZeneca/Oxford e a Coronavac/Sinovac, tanto para primeira, segunda ou dose de reforço que alguns chamam de terceira dose.

O Corujão da PFizer vai funcionar das 8h às 22 horas no Ginásio Poliesportivo Fiotão em ponto fixo; das 16h às 22 horas no sistema Drive Thru no Parque Berneck e na Clínica Médica do Centro Universitário UNIVAG, e, em ponto fixo das 16h às 22h.

“Queremos e vamos ganhar celeridade para imunizar o máximo de pessoas possíveis e com isto termos mais controle diante da pandemia da COVID 19 em 2022”, sinalizou o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, assinalando que a execução do planejamento estratégico permite se antecipar medidas de acordo com as etapas já executadas e cumpridas, e o melhor de tudo, com resultados positivos, tanto que Várzea Grande que é uma metrópole tem índices de imunização bastante expressivos.

O secretário sinalizou ainda que vai abrir entendimentos com a Secretaria de Estado de Saúde e com o Ministério da Saúde a pedido do prefeito Kalil Baracat para se discutir e aprovar o quanto antes a vacinação para crianças de 05 anos para cima.

Além dos três locais momentâneos que funcionarão nesta quinta no Corujão da PFizer, o Fiotão; Parque Berneck e Clínica Médica da UNIVAG, as oito Unidades Municipais de Saúde que funcionarão entre 8h às 11h e das 13h às 16 horas são:

1 – Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia;

2 – UBS Santa Isabel;

3 – UBS Cabo Michel;

4 – Clínica de Atenção Primária Jardim Glória;

5 – Policlínica de Atenção Primária do Cristo Rei;

6 – ESF Jardim Manaíra;

7 – ESF Ouro Verde;

8 – Clínica de Atenção Primária do Ouro Verde.

O secretário de Saúde, Gonçalo Barros, sinalizou que Várzea Grande vai acelerar a imunização das pessoas e que dispõe de doses de vacinas necessárias para o enfrentamento e que as pessoas interessadas podem procurar seu agendamento no site oficial de Várzea Grande pelo endereço www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO ou através do seu Cartão do SUS que pode ser consultado na internet ou mesmo pelo cartão de vacina.

“É importante que as pessoas se conscientizem e procurem se imunizar, pois eles estarão permitindo que outras pessoas possam estar protegidas e possamos voltar a vida dentro de uma nova normalidade”, disse Gonçalo de Barros ressaltando que o pedido do prefeito Kalil Baracat é para vacinar a todos e devolver a Várzea Grande mais qualidade de vida.