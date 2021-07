Várzea Grande define estratégias específicas para cada ponto de vacinação

Com uma média diária de mais de 2,5 mil vacinas aplicadas, Várzea Grande está alterando seu planejamento na campanha de imunização contra a COVID-19, de conformidade com o público-alvo que é quem escolhe um dos quatro locais de vacinação, o Ginásio Júlio Domingos de Campos (Fiotão); o Parque Berneck; o Centro Universitário Várzea Grande – UNIVAG ou o Miniestádio do Jardim dos Estados.

“Somente nesta última terça-feira, 20, Várzea Grande aplicou 3,5 mil doses de vacina, um número expressivo para um dia de semana, das 8 horas da manhã até às 22 horas”, comemorou o prefeito Kalil Baracat, sinalizando que se tivessem vacinas disponíveis já teria vacinado toda sua população, pois apesar de toda dificuldade de acessar vacinas, já foram aplicadas 96% de todas as doses recebidas, segundo relatório do Governo Estadual.

Para o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, como se trata de uma pandemia, que tem toda uma dinâmica especial, estão sendo implementadas medidas que façam o enfrentamento da COVID-19 com suas particularidades.

“Como percebemos a existência de públicos distintos, que frequentam os diversos pontos de vacinação, seja por meio de drive-thru ou ponto fixo, fizemos planejamentos de conformidade com o perfil deste público, logo teremos no Ginásio do Fiotão maiores chances de demora em cumprir as faixas etárias”, disse o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, frisando que “no atual momento, Várzea Grande coloca em prática vacinação na faixa de 30 a 34 anos na UNIVAG e no Jardim dos Estados, e de 35 a 39 anos no Fiotão e no Parque Berneck.

Segundo Gonçalo de Barros, a cada dois ou três dias, Várzea Grande vai fazer alterações em seu planejamento de vacinação, desde o calendário, passando pelas faixas etárias e insistindo no Resgate Cidadão para vacinar aqueles que por qualquer motivo perderam a primeira ou a segunda dose da vacina de 60 anos acima.

“Veja que nos próximos dias teremos vacinação de duas faixas etárias, 35 a 59 anos e de 30 a 59 anos, então é importante que as pessoas prestem a atenção, se informem e principalmente acessem o site oficial de Várzea Grande pelo endereço www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE e realizem o pré-cadastro ou confirmem a validação do mesmo pela Secretaria Municipal de Saúde com os documentos necessários conhecendo a data de vacinação, horário e local”, disse Gonçalo Barros.

O prefeito Kalil Baracat lembrou da importância de todos se vacinarem e conseguirem imunização para que a população possa ter qualidade de vida e a pandemia seja coisa do passado.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Quinta-feira, 22 de julho

Miniestádio do Jardim dos Estados

Das 8 hs às 16 horas

Faixa Etária 30 a 59 anos

1ª dose

Público especial: Industriários; Gestantes e Lactantes

Ginásio do Fiotão

Das 8 hs às 20 horas

Faixa Etária 35 a 59 anos

1ª e 2ª doses

Gestantes e Lactantes

Sexta-feira, 23 de julho

Ginásio do Fiotão

Das 8 hs às 20 horas

Faixa Etária de 35 a 59 anos

1ª e 2ª doses

Centro Universitário UNIVAG

Das 16 hs às 20 horas

Faixa Etária de 35 a 59 anos

Público Especial: Gestante e Lactantes