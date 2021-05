Várzea Grande distribui kits escolares e garante condições de funcionar às escolas municipais

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, está dando sequência à distribuição dos Kits de Alimentação para os alunos da rede pública municipal e suas famílias e auxiliando a Administração Municipal a atingir a meta de 100 mil cestas básicas a serem entregues em parceria com o Governo do Estado e iniciativa privada.

Na manhã desta quinta-feira, dia 27, a entrega foi realizada para as famílias dos estudantes da EMEB “Emanuel Benedito de Arruda”, localizada no bairro Santa Maria e contou com a presença do prefeito Kalil Baracat e da primeira-dama do município, a promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat, que além de participarem da entrega de kits Alimentação para as famílias dos alunos da Rede Pública Municipal, também já participaram da entrega de cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, entre outras entregues pelo Governo de Mato Grosso, através da primeira-dama, Virgínia Mendes, e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

O prefeito, a primeira-dama e o secretário Silvio Fidelis foram recebidos pela diretora da escola, Josiane Maria da Silva, e pelos alunos que participam do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA), com apresentações artísticas de duas danças regionais e um número de percussão rítmica.

Na ocasião, a diretora agradeceu a presença do prefeito, das demais autoridades e comentou sobre o orgulho em administrar a escola que leva o nome do avô do gestor municipal. “Sempre trabalhamos com empenho e concentramos nossos esforços para a melhoria da qualidade de ensino para nossos alunos”, afirmou Josiane, agradecendo sua equipe, aos profissionais da Secretaria de Educação e ao secretário Silvio Fidelis.

A diretora lembrou que, em 2017, a EMEB “Emanuel Benedito da Silva” foi a primeira escola municipal a conquistar o Prêmio de Gestão Escolar, representando o estado de Mato Grosso em viagem aos Estados Unidos. “Recebemos esse prêmio porque a administração tem apoiado a Educação do nosso município desde a gestão anterior” disse.

O secretário Silvio Fidelis informou que mais de 15 mil Kits de Alimentação, entregues nas unidades escolares, serão distribuídas às famílias dos alunos cadastrados no Programa Bolsa Família do governo federal, num esforço da gestão para minimizar as dificuldades que a população tem enfrentado por causa das restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus.

Fidelis destacou ainda que os alunos participantes do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA) estão voltando às atividades híbridas, observando todas as medidas recomendadas de biossegurança e distanciamento.

O prefeito Kalil Baracat se emocionou ao lembrar quando foi convidado para representar sua avó Sarita e seu pai Nico na solenidade de inauguração da escola. Baracat destacou mais ações na área de Educação, citou as melhorias que a Prefeitura vem fazendo, como a pavimentação das ruas do bairro Santa Maria e os desafios para resolver as questões que envolvem o abastecimento de água em Várzea Grande. “Temos muito trabalho pela frente, mas com a ajuda de todos, com a parceria do governo estadual e dos nossos representantes no Congresso Federal, não temos dúvidas que vamos seguir trabalhando e continuar avançando nas obras que o município tanto necessita”, declarou.

“Agora, o mais importante, é ver que essa escola é considerada pelo Ministério da Educação, uma daquelas que atingiu os melhores resultados nas notas do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, os alunos daqui quando avaliados com provas, têm suas avaliações sempre crescentes, o que nos permite dizer que as crianças de hoje serão profissionais do amanhã com chances de concorrer no disputado mercado profissional, pois estão tendo uma formação acadêmica de melhor nível e é isto que queremos”, acrescentou o prefeito.

No dia 23 de março, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio da Superintendência do Sistema Escolar, distribuiu 14.800 kits de alimentação, referentes ao primeiro lote de 2021. De acordo com a superintendente Benedita Ponce, os kits foram encaminhados às escolas municipais, responsáveis pela logística da distribuição, de forma organizada e segura, aos pais. Cada kit é composto por itens como: arroz, feijão, extrato de tomate, macarrão, sal, açúcar, óleo, biscoito e ovos, que foram elaborados de acordo com orientações nutricionais pelos profissionais da Educação municipal.

Na oportunidade, a primeira-dama Kika Dorilêo Baracat foi presenteada com uma cesta de hortifrutigranjeiros produzidos em hortas de unidades escolares municipais e sinalizou que é perceptível os resultados nas atividades escolares levadas à população estudantil e ao universo que envolve as mesmas, como pais de alunos e moradores das redondezas.

“Saio com a impressão de que o ensino em Várzea Grande rompe barreiras, ganha novos contornos e prepara os homens e mulheres do amanhã, pois essas crianças estão sendo preparadas para o futuro”, disse Kika Dorilêo Baracat.

O prefeito Kalil Baracat lembrou ainda que a Educação Municipal está preparada para retomar suas atividades que mesmo diante da pandemia não foi paralisada. “É claro que a preferência pela saúde vem em primeiro lugar, mas se vencermos a pandemia com a vacinação dos profissionais da Educação e, se possível dos alunos, nossas escolas estão preparadas para serem utilizadas em prol de Várzea Grande e sua gente”, disse Kalil Baracat.