Várzea Grande divulga calendário para vacinação contra a Covid-19 para este final de semana

Várzea Grande se empenha, a cada dia, para dar celeridade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 e divulga calendário para este final de semana. Como determinou o prefeito Kalil Baracat, o município alcança eficiência na ação de vacinação, com equipes técnicas preparadas, empenhadas e sincronizadas, para que tudo ocorra conforme o preconizado pelo Programa Nacional de Vacinação. O objetivo é oferecer conforto e atendimento humanizado, nos pontos de vacinação, ao novo grupo prioritário desta segunda etapa, que são pessoas com comorbidades de 30 a 59 anos. Neste final de semana, serão vacinados também idosos acima de 60 anos para a segunda dose.

Como explica o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, é necessária a apresentação dos documentos exigidos no ato da vacinação, laudos originais assinados pelos médicos em papel timbrado da unidade de saúde expedidora, com o CID da doença.

“Nesta nova fase, o Ministério da Saúde determinou vacinar um grupo de comorbidades. Muitas pessoas portadoras de outras comorbidades, que não estão neste primeiro grupo, devem esperar novas chamadas, pois também serão vacinadas. As regras são determinadas pelo Plano Nacional de Imunização, e nós, da Saúde Pública de Várzea Grande, seguimos as regras, porque as doses são liberadas por grupos definidos, não podemos criar novos grupos, porque aí não teremos a vacina. Se faz necessário acompanhar as regras e, acima de tudo, o portador de comorbidade contemplado também tem que seguir regras e apresentar documentos verdadeiros e não falsos, que comprovem a comorbidade. Aquele que apresentar laudo falso não será vacinado, as equipes são treinadas para detectar irregularidades documentais”, alertou Gonçalo de Barros.

Outro alerta dado, segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina, é que a pessoa portadora de comorbidade deve fazer seu cadastro no site da prefeitura e verificar no próprio site a confirmação, destacando que as equipes não confirmam mais por telefone, somente via cadastro.

“Após o cadastro feito, a pessoa poderá consultar, através do número do seu CPF, o seu agendamento da vacinação contra Covid-19, sendo informada sobre a data e a hora, além do local previamente definido pela escolha no ato do cadastro. É muito importante destacar a necessidade da consulta via cadastro, muitos ainda ligam e não sabem onde vacinar, porque não estão consultando o cadastro. Os cadastros podem ser feitos por meio do site oficial do município no endereço http:// http://www.varzeagrande.mt.gov.br/ no banner no topo do site IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE – PRÉ CADASTRO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19”, retificou o alerta Relva Cristina.

Calendário do Final de Semana de Vacinação contra Covid-19

Somente serão vacinadas pessoas com confirmação via cadastro:

Na sexta-feira (21), a vacinação será no ponto fixo, no Ginásio Poliesportivo Fiotão, primeira dose aos portadores de comorbidades. Horário: das 8h às 16h.

No sábado (22), a vacinação ocorrerá em dois pontos, nas Clínicas Médicas – Univag – e Parque Berneck , das 8 às 16h.

– Nas Clínicas Médicas do Univag funcionará o ponto-fixo, segunda dose, para idosos acima de 60 anos, Forças de Segurança e Profissionais da Saúde.

– No Parque Berneck funcionará o sistema Drive-thru. No período da manhã, serão vacinadas as pessoas com a segunda dose, sendo idosos acima de 60 anos, Forças de Segurança, e Profissionais da Saúde, e também idosos acima de 60 anos na primeira dose que foram confirmados via cadastro.

Já no período da tarde, serão vacinadas as pessoas de 30 a 59 anos portadoras de comorbidades, com a primeira dose da vacina.

No Domingo (30), as equipes vacinam pessoas acamadas, em casa, já cadastradas.