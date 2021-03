Várzea Grande e Funasa se unem para ampliar a fiscalização e atendimento contra a Covid

Legenda: Frota de veículos Secretária de Saúde

Várzea Grande vai intensificar a fiscalização decorrente do enfrentamento a pandemia da Coronavírus, a COVID 19, bem como ampliar de forma efetiva o atendimento domiciliar com vacinação daqueles idosos acamados ou com dificuldades de locomoção.

Para isto, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Várzea Grande recebeu seis veículos, cinco camionetes S-10 que reforçarão a atuação das Vigilâncias, Sanitária e em Saúde e uma Van com consultório médico para atendimentos e exames variados.

O prefeito Kalil Baracat sinalizou que a união de ações em prol da cidade e de sua população é sempre bem vinda e que a fiscalização se tornou tão importante quanto o tratamento médico e a vacina, pois a única possibilidade que os cidadãos têm de contribuir com a ciência e a medicina e consigo mesmo.

“Gostaria de agradecer ao superintendente da FUNASA em Mato Grosso, Francisco Holanildo Silva Lima, que tem se demonstrado parceiro e principalmente um profissional preocupado com a saúde de Mato Grosso e sua gente como um todo. A parceria, os veículos e principalmente o apoio incondicional são estímulos nesta luta que nós estamos empreendendo contra a COVID 19 e temos firmados importantes parcerias como com o Governo Mauro Mendes, com a Assembleia Legislativa, com a bancada federal, enfim com os empresários e os comerciantes, além da população na busca da tão sonhada imunização de todas as pessoas”, explicou o prefeito de Várzea Grande.

Kalil reafirmou confiança nas estratégias colocadas em prática como a abertura de 10 novos leitos de UTI já regulados pelo Governo do Estado e 22de enfermaria com respiradores no Hospital Pronto Socorro Municipal, a transformação da UPA IPASE em Centro de Triagem com capacidade dobrada de atendimento em 40 Leitos sendo 10 com ventiladores e 30 com oxigenoterapia, a implantação e funcionamento dos Centros de Testagem de COVID com consultas, medicamentos e exames nas Clínicas de Atenção Primária à Saúde, as antigas Policlínicas do Parque do Lago e Jardim Glória entre outras medidas.

“A importância dos veículos está em permitir que a fiscalização ganhe eficiência e obtenha resultados, pois vamos ter que endurecer ainda mais a fiscalização para punir aqueles que insistem em ser irresponsáveis e as comprometer a si mesmo, sua família, amigos, enfim coloca em risco a todas as pessoas. A palavra pandemia vem de algo definido como uma situação em que uma doença infecciosa se espalha de forma rápida e descontrolada para vários locais, podendo atingir proporções mundiais, ou seja, não está restrita apenas a uma cidade, região ou continente, portanto, todo cuidado é pouco e tem que ser levada a sério para que todos possam voltar a levar uma vida tranquila e com qualidade”, disse Kalil Baracat.