Várzea Grande e IBGE se unem pelo Censo 2020 e abrem até 274 vagas de empregos

A Prefeitura de Várzea Grande e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE estão unindo esforços pelo Censo Demográfico 2020 que desenhará um retrato da população e suas características socioeconômicas com dados aprofundados que permitirão um melhor planejamento público para que os recursos sejam aplicados de forma mais racional e atendendo a maior parcela da população com serviços públicos de qualidade e também para que o setor privado defina sua linha de atuação e investimentos de conformidade com o alvo a ser beneficiado e os resultados atendidos.

Além dos benefícios das informações técnicas e realistas do atual momento das cidades, de Mato Grosso e do Brasil, que serão conhecidas através da coleta de dados, além da população e dos serviços públicos e privados, o Censo 2020 abrirá em Várzea Grande vagas através de processo seletivo para 274 novos servidores até o primeiro semestre de 2020.

“Temos muita convicção da importância do Censo 2020 e do trabalho do IBGE em prol do Brasil, dos Estados, dos Municípios, do setor empresarial e comercial, produtivo, enfim, de todos, pois quem detém o conhecimento consegue aplicar melhor os recursos, otimizar os investimentos e atender um maior número de pessoas. Para o poder público e para a iniciativa privada, os levantamentos permitem estratégias de investimentos e de novos negócios visando o sucesso, por isso somos parceiros e iremos ajudar naquilo que foi possível neste trabalho que é importantíssimo para Várzea Grande, para Mato Grosso, para o Brasil e para a população”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Lucimar Campos se reuniu com a direção do IBGE de Mato Grosso, liderados por Millane Chaves, chefe da Unidade Estadual do IBGE, Renata Bortoletto, Coordenadora do Censo 2020, Douglian Neves, Técnico de Pesquisas e Silvio Pimentel, coordenador da Base Territorial, acompanhada pelos secretários municipais, de Governo, Kalil Baracat, de Planejamento, Edson Silva; de Gabinete, Adriana Corrêa da Costa, da secretária-adjunta de Educação, Benedita Ponce e do vereador Jânio Calistro.

Já quanto ao processo seletivo para o Censo 2020, Millane Chaves explicou que além da oportunidade do novo emprego, estes novos servidores serão essenciais para o processo de coleta de dados que formalizará o relatório definitivo do Censo 2020 que nada mais é do que um raio-x da realidade do país, Estados, Municípios e setores economicamente ativos.

Fazer um censo demográfico em um país como o Brasil é uma operação complexa, pois significa percorrer cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, visitar 5.570 municípios, entre eles Várzea Grande e aproximadamente 71 milhões de domicílios.

“Estamos realizando a Reuniões de Planejamento e Acompanhamento do Censo, pois elas permitem o acompanhamento da operação pela comunidade local, dando transparência e agregando esforços para facilitar o Censo, em aspectos como o fornecimento de subsídios para atualização do mapeamento local, auxílio na divulgação do processo seletivo para contratação de mão de obra e na montagem dos postos de coleta e oferecimento de apoio logístico para uma perfeita cobertura do território”, disse Millane Chaves sinalizando que o trabalho das reuniões de planejamento e acompanhamento do Censo, a sociedade local participa da construção do conhecimento sobre si mesma e sobre as suas características, “pois colaborar com o Censo é um exercício de cidadania”, disse a chefe da Unidade Estadual do IBGE.

Até o próximo dia 15 de outubro, estarão abertas as inscrições para dois cargos de CCS – Coordenador Censitário Subárea em Várzea Grande com remuneração de R$ 3.100,00 e outros benefícios.

Para o início de 2020 serão mais 33 vagas e depois outras 239 vagas para recenseadores.

“Reafirmo meu entendimento a importância do Censo 2020, pois muitas pessoas não sabem, mas a partilha dos recursos federais através do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, feito pelo Governo Federal vem com base no número de população e eleitores de um determinado município. Então as informações do Censo são essenciais para que a própria gestão municipal saiba aonde é melhor investir determinados recursos, como a construção de unidades escolares e de saúde pública para atender o público”, disse a prefeita determinando que os secretários além do apoio prestem as informações para que todos os moradores de Várzea Grande sejam contabilizados e entrem para as estatísticas econômicas e sociais da cidade.

Por: Da Redação – Secom/VG