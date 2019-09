Várzea Grande ganha o novo Ginásio Poliesportivo “Fiotão”

Em uma concorrida solenidade política e social foi inaugurado o novo Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos, o Fiotão, após 37 anos de sua primeira inauguração quando era prefeito de Várzea Grande o hoje senador Jayme Campos, esposo da atual prefeita Lucimar Sacre de Campos.

A reforma e ampliação que se transformou em um Complexo Esportivo “Júlio Domingos de Campos”, o “Fiotão”, em Várzea Grande, foi entregue a população pela prefeita Lucimar Sacre de Campos, o governador do Estado Mauro Mendes, o senador Jayme Veríssimo de Campos, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o presidente da Assembleia Legislativa deputado estadual Eduardo Botelho, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e prestigiada, vereadores e por uma extensa lista de autoridades políticas, empresários e de segmentos sociais já que a obra se tornou referência de modernidade e de integração social.

A obra física do ginásio e revitalização do seu entorno custaram entre R$ 10 milhões e totalizando R$ 12 milhões também em decorrência de recomendações ambientais .

A estrutura possui capacidade para 2,4 mil espectadores sentados, sendo que se for utilizada a área da quadra poliesportiva para shows comporta outras 2,5 mil pessoas, em 3.135,92 m² de área construída contendo quadra poliesportiva coberta com arquibancadas, vestiários, sanitários para atletas e para o público, tribuna de honra, sala de imprensa, lanchonete, sala para eventos, aula e apoio, camarim, bilheterias e depósito.

Toda a estrutura é adaptada seguindo normas nacionais da ABNT, normas internacionais e para deficientes físicos.

Na área externa, ainda foi construído espaço de convivência com praça de lazer, Academia ao ar livre, estacionamento, biblioteca municipal Farol do Saber, Restaurante Comunitário e urbanizada a nascente do Córrego do Aeroporto.

“Várzea Grande está recebendo uma estrutura capaz de comportar jogos e eventos de grande porte, mas o nosso foco é o incentivo ao esporte, é dar estímulo a essa juventude que agora têm um lugar de excelência para a prática esportiva e de lazer. Isso muda a vida e a dinâmica da nossa comunidade, e é essa a nossa intenção. Este é um projeto fundamental para o crescimento de Várzea Grande, pois faz parte da sua história e tenho certeza que neste espaço serão trabalhadas questões de saúde, cidadania, lazer e educação. O esporte é muito atraente para os jovens e uma ótima diversão para as famílias, que agora possuem no centro da cidade o Complexo Esportivo “Júlio Domingos de Campos”, o “Fiotão”, totalmente remodelado, mais amplo e com diversas opções de atividades para que todos possam dizer como é bom morar em Várzea Grande”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos, durante a inauguração.

O governado do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, destacou que o novo equipamento público se tornará referência não somente para a cidade de Várzea Grande como também para todo o Estado e, anunciou a realização dos jogos estudantis estaduais ainda este ano no novo complexo esportivo. “Esta é uma obra extremamente importante e impactante, pois se trata de inclusão social, de fomentar o lazer familiar, a prefeita Lucimar Campos está de parabéns. Ela tem feito uma excelente gestão aqui na cidade de Várzea Grande. Um trabalho sério, um trabalho que têm dado resultados para a população, um exemplo é a inauguração de mais um equipamento público que tenho certeza vai se tornar referência aqui na cidade e para o Estado de Mato Grosso. Quero aproveitar para anunciar que ainda em outubro, realizaremos os jogos estudantis aqui neste ginásio reunindo dois mil atletas mato-grossenses”, disse.

Para o senador Jayme Veríssimo de Campos a inauguração do Complexo Esportivo “Júlio Domingos de Campos” – “Fiotão”, marca a gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos que entrará para história da cidade com legado de grandes obras. “A prefeita, está fazendo na educação, esporte, lazer e cultura uma gestão completamente diferente, com qualidade. São distribuídos, anualmente 9 milhões de refeições da merenda escolar, cujos cardápios são elaborados por nutricionistas e seguem o padrão de excelência. São 27 mil alunos que recebem todo início de ano, uniformes completos. Conduz o maior programa de asfaltamento e de construção de creches do país. São 250 km de recapeamento e asfalto novo, e 16 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), o que significa dizer 5 mil novas vagas até o final de 2020. No setor de esportes investiu na construção de unidades poliesportivas, espaços fitness, teremos a inauguração do miniestádio Dito Souza dia 11 de setembro, além da entrega da via 31 de Março com 12 modalidades esportivas. Na saúde a prefeita também tem feito consideráveis investimentos com a manutenção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e a inauguração de cinco novas unidades; a ampliação e modernização do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande; a inauguração de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), compra de equipamento de ponta para a realização de exames de alta complexidade e o Centro de Distribuição do Medicamentos (Cadim). Todas obras de grande vulto que marcam a excelência da gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos”, declarou o senador.

O deputado federal Emanuel Pinheiro Neto falando pela Câmara Federal e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso deputado estadual Eduardo Botelho elogiaram a qualidade da obra e destacaram as parcerias alcançadas pela prefeita Lucimar em benefício da população. “O Ginásio Poliesportivo Fiotão já foi cartão postal de Várzea Grande, estava abandonado e agora foi repaginado. Novo em folha e entregue à população. Isto é sem dúvida nenhuma uma satisfação muito grande para nós como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, também porque embora a maioria dos recursos empregados tenham sido municipais a obra começou com uma emenda parlamentar da nossa Casa de Leis. É uma mostra da parceria entre os Poderes. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso ajudando Várzea Grande e consequentemente o Estado”, disse o Deputado Estadual Eduardo Botelho.

Emanuel Pinheiro Neto sinalizou a importância do vulto histórico de Júlio Domingos de Campos, patriarca da Família Campos e uma pessoa de retidão irrepreensível. “Temos aqui uma justa homenagem e queremos avançar mais. Vou colocar emendas parlamentares federais de bancada e pessoais para que a nova etapa de obras com a saída do Terminal de Passageiros na área do Fiotão, possa ajudar a prefeita a concluir este grande monumento ao esporte, ao lazer, ao entretenimento e a família mato-grossense”, disse o deputado federal.

O presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Fábio Tardin, em discurso representando os demais vereadores, lembrou dos anônimos que participaram da reforma e ampliação do ginásio de esportes Fiotão e pediu para que a população zele pelo patrimônio público entregue, sinalizando que a classe política de Várzea Grande está de parabéns por ser unidade em prol do melhor para a cidade e sua gente.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, também prestigiou a inauguração e destacou que a estrutura permitirá o desenvolvimento de atividades que até então a comunidade não tinha acesso. “A prefeita Lucimar Campos tem demonstrado grande preocupação em criar estruturas adequadas para a prática de atividades físicas e esportivas. Este Complexo irá ampliar muito as opções de lazer para a população de Várzea Grande”, disse o prefeito de Cuiabá que sinalizou procurar a prefeita de Várzea Grande para promover ações de interesse mútuo de ambas às cidades.

Silvio Fidélis, secretário municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, lembrou que “a entrega do Complexo Esportivo “Júlio Domingos de Campos” se trata na verdade da recuperação de parte do patrimônio cultural da cidade de Várzea Grande, com ótima localização ele estava abandonado, causando prejuízos à sociedade como um todo. Os investimentos realizados na sua reforma e ampliação, trouxe de volta um espaço digno e condizente com os anseios da sociedade várzea-grandense. Todo investimento que é voltado para o povo tem sua justificativa assegurada, pois o cidadão tem de volta aquilo que ele paga em impostos”, destacou o secretário.

HOMENAGEADO – O Complexo Esportivo inaugurado leva o nome do patriarca da família Campos, Júlio Domingos de Campos, o ‘Seo Fiote’. Além da viúva Amália Curvo de Campos compareceram à reinauguração vários familiares e em nome da família, o filho Júlio Campos agradeceu à Chefe do Executivo Municipal pela reforma da obra que eterniza o nome de ‘Seo Fiote’. “Em nome da minha mãe, meus nove irmãos, 23 netos e 25 bisnetos de Júlio Domingos de Campos, agradeço a esta grande mulher, Lucimar Sacre Campos que faz Várzea Grande se reencontrar com o passado e o futuro e eterniza mais uma vez o nome do meu pai. Lembro também que na data de hoje, 27 de setembro, este ginásio completa 37 anos”, declarou emocionado o ex-governador Júlio Campos.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG