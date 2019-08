Várzea Grande intensifica campanha de vacinação contra o sarampo para crianças de 6 meses a menores de 1 ano

O segundo Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) da rede municipal de Cuiabá será entregue nesta segunda-feira (26), às 18h, pelo prefeito Emanuel Pinheiro. O prédio onde antes funcionava a creche Mariana Fernandes Macedo, na Regional Leste da capital, passou por reforma geral que ampliou a sua capacidade de atendimento. A unidade, que antes atendia a 65 crianças passará a atender 117 crianças do Maternal (1 ano e 11 meses), ao Jardim II (3 anos e 11 meses). A meta da gestão Emanuel Pinheiro é reestruturar, até o final do ano que vem, 10 das 51 creches municipais a fim de transformá-las em CEICs.

O CEIC Mariana Fernandes Macedo terá 52 novas vagas, na faixa etária onde existe maior demanda e adotará um programa genuinamente cuiabano, com uma metodologia de Ensino focada na construção de aprendizagens e no desenvolvimento cognitivo, físico e sócio emocional das crianças, explicou o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos.

“Os CEICs são uma solução caseira, encontrada pela gestão Emanuel Pinheiro para resolver um grande problema, a demanda de vagas na Educação Infantil. Como um Centro de Educação Infantil, a unidade ganha uma nova reorganização das salas de atividades e áreas externas, para que as crianças tenham acesso a espaços diferenciados, que favoreçam as práticas pedagógicas. A meta é reestruturar, até o final da gestão, 10 das 51 creches municipais para que se tornem CEICs e possamos garantir a qualidade do processo de aprendizagem e o desenvolvimento infantil”, salientou Alex Vieira Passos.

OBRAS

As obras na unidade, com 536,77 m2 de área construída, incluíram a substituição de todo o sistema de cobertura, redes elétrica e hidráulica. O prédio ganhou pintura nova e reforma da cozinha, banheiros e refeitório além de um novo acesso, playground e brinquedoteca. O CEIC Mariana Fernandes Macedo ganhou também paisagismo com plantio de árvores frutíferas. As salas e administrativo receberam novos móveis e sete aparelhos de ar condicionado do Programa Climatizar é Humanizar, além de novos equipamentos e materiais pedagógicos.

As obras na unidade foram iniciadas em 2018 e executadas com recursos próprios, um investimento de mais de R$ 900 mil.

SERVIÇO

O QUE: Entrega da obra de reforma total da CEIC Mariana Fernandes Macedo

DIA: segunda-feira (26)

HORA: 18h

LOCAL: Av. Carmindo de Campos, s/n, bairro Dom Aquino