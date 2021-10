Várzea Grande lança campanha Outubro Rosa e abre programação de ações de cuidado à saúde da mulher

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre oficialmente a Campanha ‘Outubro Rosa’, mês de prevenção ao câncer de mama, nesta terça-feira, 05 de outubro, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Av da Feb, a partir das 8h.

Este ano a campanha terá uma programação voltada à promoção da saúde da mulher, tanto na zona urbana quanto na rural de Várzea Grande. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Policlínicas serão transformadas em ambientes de orientação e prevenção contra o câncer, além da realização de Coleta de CCO, que é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero, exame clínico das mamas, e solicitação de mamografias para mulheres dentro da faixa etária de 50 anos acima e as com indicação.

Estarão à disposição também das mulheres a realização de testes rápidos de IST- Infecção Sexualmente Transmissível.

Segundo a secretária adjunta de Saúde, Maria das Graças Metelo, que está à frente das organizações das ações, em torno do ‘Outubro Rosa’, “Será uma programação muito extensa, o mês de outubro será destinado à mulher várzea-grandense, para que ela faça a prevenção de sua saúde. As mulheres poderão buscar qualquer Unidade Básica de Saúde, as UBS do município, para fazer seu exame citológico. As mulheres na faixa etária dos 50 anos ou que tenham algum parentesco de primeiro grau com histórico de câncer de mama, poderão procurar o exame de mamografia. Os profissionais de Saúde – médicos, farão avaliação, além de acesso aos exames necessários, pois o município estará disponibilizando esses exames para todas as mulheres várzea-grandenses e na Rede SUS, o tratamento”, detalhou a secretária adjunta.

“É uma campanha da Secretaria de Saúde, juntamente com as demais Pastas da Administração Pública, que também estarão mobilizando as servidoras a participarem das ações e realizarem exames. O diferencial da campanha neste ano, será o Ato no Parque Berneck, no dia 17 de outubro (domingo), onde haverá local próprio para a realização de exames médicos e coleta de CCO, além de solicitações de mamografia. Neste dia estarão médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e vários outros profissionais de saúde à disposição da população feminina frequentadora do Parque, e a todas as mulheres da cidade que queiram, fazer exames. A ideia é sensibilizar as mulheres sobre o câncer, com palestras com nutricionistas, haverá uma mesa com alimentos saudáveis, o que ajuda na prevenção de doenças. A Promotora de Justiça e primeira-dama, Kika Dorilêo Baracat, apoia a causa, e participará de alguns eventos, junto com o prefeito Kalil Baracat”, acrescentou a secretária adjunta, Maria das Graças Metelo.

Para o superintendente da Atenção Primária em Saúde, Geovane Renfro, a campanha é muito importante para a busca de melhorias na Saúde da Mulher. O ‘Outubro Rosa’ é o mês de prevenção e orientação contra os cânceres do colo do útero e da mama, além de se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis, com a disponibilização de exames e tratamentos.

“O objetivo do ‘Outubro Rosa’ 2021 é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2021 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. A sensibilização e a propagação da Campanha significa o passo da ‘Prevenção”, por isso que essa é uma campanha de conscientização, não só para mulheres, mas para toda sociedade, para manter os exames e o acesso a Rede de Serviços do SUS, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento desses cânceres acometidos em mulheres”, disse Geovane Renfro, enfatizando que “a prevenção é o caminho. A Prefeitura de Várzea Grande inicia o ‘Outubro Rosa’ fazendo essa campanha de conscientização. É necessário que além dessa campanha e todos os instrumentos que a prefeitura utiliza no combate, à população entenda, principalmente as mulheres, da importância dos exames e da mamografia”, frisou ele.

– Confira a programação ‘Outubro Rosa 2021’:

– Abertura Oficial- 05/10 (terça-feira).

– Local – Sede da Secretaria Municipal de Saúde- Avenida da Feb.

– Horário: 8h.

– OBS: Todas as Unidades de Saúde, vão disponibilizar exames de CCO, exames clínicos de mama, solicitação de mamografias, realizações de testes rápidos de IST- Infecção Sexualmente Transmissíveis -, exames médicos, palestras educativas e orientativas, ações de Educação em Saúde.

– Nas Unidades de Saúde do Parque do Lago e Passagem da Conceição haverão ações todos os dias úteis do mês de outubro, a partir das 8h.

– 06/10 (Quarta-feira) – 7h30 – Ações nas Unidades de Saúde dos bairros Água Limpa e Marajoara.

– 07/10 (Quinta-feira) – 7h30 – Ação na Unidade de Saúde do bairro Construmat.

– 08/10 (Sexta-feira) – 8h – Ações nas Unidades de Saúde dos bairros Manga e São Mateus.

– 14/10 (Quinta-feira) – 8h – Unidade de Saúde Rural de Limpo Grande

– 15/10 (Sexta-feira) – 8h – Bairro Ouro Verde

– 17/10 (Domingo) – 8h – Ações no Parque Berneck

– 18/10 (Segunda-feira) – 7h – Vila Arthur

– 19/10 (Terça-feira) – 7h30 – Ações nas Unidades de Saúde dos Bairros 24 de Dezembro, Cohab Cristo Rei e Policlínica do Cristo Rei.

– 20/10 (Quarta-feira) – 8h – Unidade de Saúde do Bairro Água Vermelha

– 21/10 (Quinta-feira) – Unidades do Capão Grande (9h) e Jardim Glória (13h).

– 22/10 (Sexta-feira) – 8h – Jardim Imperial

– 25/10 (Segunda-feira) – 8h – Aurília Curvo

– 26/10 (Terça-feira) – 8h – Unidades de Saúde dos bairros Jardim Eldorado e Santa Isabel

– 28/10 (Quinta-feira) – 8h30 – Unidade de Saúde Rural do Souza Lima

– 29/10 (Sexta-Feira) – 8h – Bairro Unipark