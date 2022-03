Várzea Grande lança Xeque-Mate no Corona e reforça terceira dose

Seguindo determinação do prefeito Kalil Baracat para imunizar a todas as pessoas, independente da idade, a Secretaria de Saúde de Várzea Grande, inovou e criou o “Xeque-Mate no Corona” que será uma ação voltada para reforçar a terceira dose, buscar aqueles ainda sem nenhuma dose, promover a dose de reforço para os imunocomprometidos e acelerar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos.

A ação será neste sábado, 5 de março, no Parque Berneck, das 8h às 16h, em sistema drive thru, e tem a finalidade de atrair os adultos que ainda não completaram o ciclo vacinal com a terceira dose, ou qualquer outra dose e a dose de reforço, além da vacinação das crianças de 5 a 11 anos na Escola Adalgisa de Barros, também das 8h às 16 horas.

“Queremos e vamos avançar mais, até porque a tranquilidade que vivemos após anos dias de altos e baixos nos estimula a enfrentar a pandemia da COVID-19 e somente vacinando em adotando as medidas corretas poderemos levar as pessoas a viverem o mais próximo da normalidade anterior a COVID-19”, disse o prefeito Kalil Baracat, lembrando que não está pregando que as pessoas deixem de adotar as medidas necessárias de biossegurança, distanciamento e uso de máscara e álcool em gel, mas com uma vida mais normal.

Para o secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, a ação reforça para a população a importância de completar o esquema vacinal com todas as doses, para então o município iniciar a aplicação da 4ª dose ou dose de reforço.

“Ao completar o ciclo vacinal a população fica imunizada contra a COVID-19 e as novas variantes do Coronavírus que estão surgindo, e diminuem o risco de transmitirem a doença para pessoas de seu convívio pessoal. O intervalo da segunda dose para a terceira é de quatro meses, seguindo as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI). Faço o apelo a todos, que já expirou o prazo, ou perdeu o prazo da terceira dose, a comparecerem na ação no Parque Berneck neste sábado. Queremos, com isso, completar o ciclo vacinal da nossa população”, reforçou o secretário.

É fato comprovado pela ciência, segundo Gonçalo de Barros, que a terceira dose resulta em um aumento adicional em respostas imunes, incluindo maior neutralização das variantes do SARS-CoV-2, e que aumenta a eficácia da vacina contra variantes.

“Importante ressaltar que as primeiras e segundas doses seguem sendo oferecidas nas unidades de saúde da rede municipal, bem como a terceira dose. Assim, todas as pessoas acima de 12 anos que ainda não receberam a primeira dose ou não deram sequência ao esquema vacinal com a segunda, devem procurar o atendimento para completar a vacinação”, orientou o secretário.

É bom lembrar, que a secretaria municipal de Saúde, iniciou o processo da descentralização da vacina para crianças, em Unidades de Saúde, localizada em bairros mais populosos, com objetivo de vacinar 100% das crianças moradoras de Várzea Grande.

“A descentralização na aplicação da vacina contra a COVID-19, em crianças está dando certo, porém novas ações vão ser desencadeadas, em conjunto com a Secretaria municipal de Educação, na sensibilização dos alunos, sobre a importância da vacina, informações estas que chegarão aos pais. Também neste sábado, 5 de março, haverá vacinação de crianças de 5 a 11 anos, na escola Estadual Adalgisa de Barros. Os pais devem ficar atentos ao horário que será das 8h às 16h”, reforçou Gonçalo de Barros.

“Esta nova ação, de sensibilização das crianças e comunidade escolar, sobre a importância da vacina, e de estar protegido de formas graves da doença, faz parte do Planejamento Estratégico da Saúde. São os passos que estamos dando e avançando gradativamente, conforme o comportamento da população. A sensibilização, ao levar a informação correta, dá mais segurança aos pais, a comunidade escolar, e a criança sentirá a necessidade de estar protegida. Isso tudo dentro das regras do Plano Nacional de Imunização, que permite aos municípios adotarem estratégias, para alcançar 100% da sua população vacinada com todas as doses da vacina”, afiançou o secretário, adiantando que no sábado dia 5 de março, a grande ação de vacinação será também para adultos, completarem seu esquema vacinal com a terceira dose.

Calendário de vacinação para o dia 5 de março (sábado):

Crianças

Escola Estadual Adalgisa de Barros (Centro), das 8h às 16h

crianças de 5 a 11 anos.

Adultos

Parque Berneck, das 8 às 16h, com a Edição do Xeque-Mate no Corona.

Calendário de Vacinação durante a semana

Durante toda a semana, de segunda a sexta, a vacinação para adultos acontece em 11 Unidades Básicas de Saúde, sempre no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

01 – Clínica de Atenção Primária Saúde – Cristo Rei

02 – Clínica de Atenção Primária Saúde – Marajoara

03 – Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia

04 – Centro de Saúde Ouro Verde

05 – Centro de Saúde Aurília Curvo

06 – ESF Água Vermelha

07 – ESF São Mateus

08 – ESF Manaíra

09 – UBS Cabo Michel

10 – Clínica de Atenção Primária à Saúde do Parque do Lago

11 – Clínica de Atenção Primária Jardim Glória