Várzea Grande passa a ser referência para eventos esportivos e sediará Campeonato de Motocross e Rally Ecológico

Várzea Grande está sendo inserida no roteiro de grandes eventos esportivos graças aos investimentos realizados em espaços adequados como o Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos, o Fiotão, que sediou a final da Supercopa de Vôlei Masculino na última terça-feira (26).

O evento contou com a presença de diversas autoridades e foi anunciada a parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Várzea Grande anunciada pelo governador em exercício Otaviano Pivetta e pelo prefeito Kalil Baracat, de climatizar o Ginásio do Fiotão, o que deverá tornar o mesmo ainda mais atrativo para diversas atividades esportivas, musicais, teatrais além de outros eventos.

Fora isto, neste sábado, 30, e domingo, 31, no CT Mutante MX, na rodovia que demanda ao Distrito de Souza Lima, acontece o Campeonato Mato-grossense de Motocross com 14 categorias nacionais e internacionais e que pontuam para participar do Campeonato Nacional.

Também em novembro, acontece uma nova etapa do Rally Ecológico 2021 – O Rally Raça, que terá sua largada em Cuiabá e chegada em Várzea Grande e será mais um evento esportivo de renome.

“Assim como o turismo, o esporte fomenta diversas categorias econômicas e isto é bom para Várzea Grande, pois gera emprego, renda e novas perspectivas”, disse o prefeito Kalil Baracat sinalizando que novos investimentos estão sendo feitos em praças esportivas e de lazer para que Várzea Grande se torne uma cidade ainda melhor para se viver.

Já quanto ao Ginásio Júlio Domingos de Campos – Fiotão – que foi palco da final da Supercopa de Voleibol disputada entre Sada Cruzeiro (MG) e Funvic/Educacoin/Natal (RN), onde Sada conquistou ouro em 3 sets a 0, nas parciais de 25/22, 25/15 e 25/22, consagrando ao mesmo seu quarto título da Supercopa de Vôlei Masculino. O Ginásio Poliesportivo tornou-se tornou referência mundial no desporto, esporte, lazer e entretenimento com a transmissão via SportTV para mais de 140 países.

O prefeito Municipal, Kalil Baracat, pontuou que promover evento neste momento crítico pós-pandemia é gratificante. “O ginásio foi todo remodelado e reconstruído e oferecemos um espetáculo com esse de entretenimento é honroso para gestão. O Fiotão tem sido utilizado também como um dos maiores pontos de vacinação de Várzea Grande, onde se faz o enfrentamento por meio da vacina e por onde passaram mais de 100 mil pessoas que foram imunizadas contra a COVID-19. É muito satisfatório sediar um evento esportivo deste porte em nossa cidade. Agradecemos a parceria com Governo do Estado e todas as parcerias que contribuíram para que esse evento acontecesse em Várzea Grande. Parabenizo a prefeita Lucimar Sacre de Campos por ter reconstruído o novo Fiotão. Estamos felizes por estar sediando este evento nacional que trouxe entretenimento e lazer para a cidade. Só tenho que agradecer e apostar cada vez mais no esporte e lazer do município”.

O governador de Mato Grosso em exercício, Otaviano Pivetta disse que Várzea Grande merece, é a segunda maior cidade do Estado, e a orientação do governo é que a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer promova a integração e prestigie as cidades. “A Secretaria de Esportes vêm realizando um trabalho amplo em parcerias com municípios, e em Várzea Grande não foi diferente”.

Presidente da Federação Mato-grossense de Voleibol, Nicanor Lopes dos Reis Filho, destacou que o Fiotão sediar um evento deste porte representa, “‘ousadia’ de tirar pela primeira vez um evento da capital para Várzea Grande. O ginásio foi aprovado pelas equipes e tivemos feedback positivo, tudo foi feito com carinho e esmero da Prefeitura de Várzea Grande juntamente com governo do Estado. Tivemos toda estrutura de um evento internacional, dando todas as condições de receber o público, e o público verificou e aprovou que Várzea Grande pode abrigar todo e qualquer evento esportivo, pois, é como se estivesse em qualquer evento de voleibol no mundo, o que existe de melhor, por isso que coloquei a audácia, a entrega. A Prefeitura de Várzea Grande entregou tudo que foi prometido junto com o governo de Mato Grosso. O jogo foi um espetáculo do que existe de melhor no voleibol brasileiro. Atletas da Seleção Brasileira estiveram no ginásio, o jogo foi transmitido para mais de 140 países, e todas as potencialidades de Várzea Grande foram apresentadas para essas cidades. O Sada é um time preferido pela população pelo tempo de trabalho e com os três jogadores da seleção brasileira, já Funvic têm muito talento com jogador Riad, com inúmeros títulos. Com certeza foi um grande jogo com duas equipes muito experientes”, destacou o presidente da Federação de MT.

Segundo o vice-prefeito, José Hazama, foi um prazer grande recepcionar o jogo no complexo esportivo. “Fiotão foi um presente que a administração anterior deixou para Várzea Grande, e prefeito Kalil Baracat, por meio da parceria com governo estadual proporcionou esse evento de destaque para o município e para mais de 140 países. Várzea Grande em nível nacional e internacional é muito importante”, frisou Hazama.

Conforme o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado (Beto dois a um), Várzea Grande está de parabéns, pois o ginásio Fiotão é histórico, e tem aparato para recepcionar jogos desse calibre e magnitude, que foi a final da Supercopa de Vôlei, com a presença dos melhores times e craques do Brasil. “Várzea Grande merece, está de parabéns essa estrutura, este ginásio que mora no coração de todo várzea-grandense e mato-grossense, realmente voltando de fato, a ser protagonista dos esportes no Estado de Mato Grosso”.

Para o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, Silvio Fidelis, sediar a Supercopa Nacional de Voleibol é uma honra, trazendo o vôlei para população de Várzea Grande e de Mato Grosso, em especial para sociedade várzea-grandense. “Fiotão será palco de muitos outros jogos e isto é muito importante, essa perspectiva do esporte para juventude, para as pessoas e para a Confederação Mato-grossense de Vôlei, Governo de Estado, promovendo algo de diferente e de novo momento no pós-pandemia. O ginásio está aprovado dentro de todas as normas, parâmetros e regras da Confederação Nacional e Internacional, isso demonstra que o local está preparado para eventos esportivos como vôlei e outros que poderão acontecer em breve”, sublinhou o secretário.

Superintendente de Esporte e Lazer, Jadir Pereira, disse que a retomada do esporte no município pós-pandemia é muito importante, ainda mais com o jogo da Supercopa que abrilhantou ainda mais a cidade e suas potencialidades. “A população de Várzea Grande está feliz em prestigiar a Supercopa de Vôlei. Os dois times são muito bons, o Sada vencedor da Copa Brasil e o Funvic campeão da Super Liga. Os dois times foram campeões nas devidas ligas. A população teve um belíssimo jogo com jogadores de primeira linha, como Wallace que é da Seleção Brasileira, só gigantes do vôlei”.

O jogador da Seleção Brasileira de Vôlei e do Sada Cruzeiro, Wallace Leandro de Souza destacou que pós-pandemia, o retorno dos jogos é extremamente importante. “Jogar em uma cidade que não tem nenhum representante, um Estado sem nenhum representante da Superliga, onde o público pode acompanhar espetáculo de perto, só temos de agradecer, não só eu, mas todos que jogaram e poderão jogar, pelo carinho e a torcida vibrante. Espero que tenham gostado do espetáculo, sem sombra de dúvidas é sempre legal acontecer esses eventos em lugares que não tem times da Superliga. E com certeza o ginásio favoreceu nossa vitória”.

O complexo esportivo Fiotão possui espaços modernos e sofisticados, como sala de imprensa, vestiários, arquibancada, bilheteria e demais compartimentos que foram aprovados pelas Confederações Estadual, Nacional e Internacional e a partir da climatização deverá despertar ainda mais o interesse em futuras disputas.