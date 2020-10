Várzea Grande permitirá parcelamento de dívidas pela internet

Lucimar Sacre de Campos assegurou que 75 das unidades escolares de um total de 85 foram construídas, reformadas, melhoradas ou revitalizadas. Caic amplia capacidade de 500 para 1.000 alunos

Reafirmando o compromisso de sua gestão com o setor educacional como um todo e que proporciona a formação de homens e mulheres do amanhã, a prefeita Lucimar Sacre de Campos, assegurou que ao final de sua gestão, mais de 88% das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão construídas, reformadas, melhoradas e revitalizadas.

Por Cláudia Joséh – “Temos muito que comemorar. É claro que temos problemas e necessitamos continuar avançando, mas a Educação Municipal em Várzea Grande melhorou significativamente em todos os setores, em suas estruturas físicas, equipamentos, mobiliários e também na carreira dos profissionais da Educação que foram capacitados e ganharam novos colegas de serviço com a realização do maior concurso público dos últimos anos e com a posse dos aprovados”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos sinalizando que não se faz educação de qualidade sem os professores que no dia 15 de outubro comemoram seu dia.

“Agradeço o empenho e a participação de cada professor por emprestar o que tem de mais valioso em sua carreira, o saber, o conhecimento na formação dos homens e mulheres do amanhã”, disse a prefeita em comemoração ao Dia dos Professores.

Em uma clara demonstração do compromisso com o setor, a prefeita, acompanhada da professora e secretária municipal de Educação em substituição, Benedita Ponte, realizou a entrega das obras de melhoria, ampliação e revitalização da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “Gonçalo Domingos de Campos” (CAIC) e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Antônio Amorim de Campos, que funcionam dentro da mesma estrutura.

O CAIC recebeu melhorias de revitalização em todo complexo, bem como ampliação da capacidade para 22 salas de aula, que atenderá cerca de 1000 alunos. Foi realizada a pintura interna e externa da escola, inclusive das grades e portões e do complexo esportivo. Os beirais e calhas foram substituídos e os bancos localizados no pátio também receberam manutenção. O valor investido em ambas as obras supera os R$ 2,8 milhões entre obras físicas, novos mobiliários e equipamentos.

A estrutura física dos ambientes ficou totalmente reformada e ampliada para oferecer mais conforto e qualidade ao ensino municipal de Várzea Grande.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos, afirmou que a Prefeitura está revitalizando 75 escolas da rede municipal durante a gestão de um total de 85 unidades. “A escola CAIC possui uma estrutura física diferenciada, ela faz parte do projeto piloto nacional que atendeu em Mato Grosso, apenas dois municípios, Cuiabá e Várzea Grande, porém, o local necessitava de receber novas benfeitoras para desenvolvimento pleno dos estudos dos alunos. Desde que havia sido construída, ainda não tinha passado por nenhuma reforma. Conseguimos revitalizar todas as áreas, trocamos todos os equipamentos danificados. Iremos expandir estas revitalizações para todas as escolas municipais até final de dezembro, para que elas possam oferecer o melhor conforto possível, para nossos alunos”, sublinha a prefeita.

Conforme a prefeita, a educação em Várzea Grande avança tanto nos investimentos em tecnologia, qualificação das suas equipes e valorização da categoria educacional, quanto nos investimentos nas edificações para oferecer conforto e segurança aos profissionais e alunos com obras arquitetônicas modernas na reconstrução, reformas e ampliações de escolas públicas municipais. “Hoje estou vivendo esse momento em poder oferecer a reestruturação do setor educacional do município e transformar cada escola numa unidade novinha e isso não tem preço. Estamos fazendo parte da história de nossa cidade”, destaca.

A obra iniciou neste ano e foi concluída no final de setembro. A Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer entregou a obra de revitalização à comunidade do Jardim Alá. “Buscamos melhorar a estrutura física das escolas para que os alunos e equipe de profissionais tenham melhores condições e para que o ambiente escolar seja mais atrativo”, destaca a secretária interina de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Benedita Ponce.

Na unidade escolar e no Centro de Educação foram realizadas diversas melhorias, como a ampliação da cozinha para servir a merenda escolar, novo depósito de apoio da merenda e construção, além de pintura do complexo esportivo e das arquibancadas, adequação de lousas e bebedouros, troca de calhas, pintura de muros e calçadas, implantação de brinquedoteca, entre outros, como novo mobiliário.

Benedita Ponce durante participação na cerimônia de entrega das unidades frisou o comprometimento da Administração, investindo em melhorias em todas as unidades da cidade e na capacitação dos profissionais do ensino. “Foi muito importante revitalizar esta escola, recuperamos a identidade deste espaço que atende agora, 474 alunos, porém com a revitalização e ampliação, a capacidade aumenta para 1000 alunos da região. Assumimos um compromisso com a cidade e com a comunidade para implementar melhorias e investir pesadamente na área, destinando recursos do orçamento para concretizar estas entregas, aliado a recursos pedagógicos eficientes”, aponta.

Ela lembrou que no CAIC existem turmas do E.T.A – Escola em Tempo Ampliado, que no último IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, obtiveram crescimento de notas na avaliação dos alunos o que estimula a todos a sem empenharem ainda mais por mais conhecimento e capacitação, já que estes alunos recebem uma atenção especial.

“Como educadora acredito que é a realização de um sonho. Os alunos da escola e da creche vão poder contar com banheiros adaptados, carteiras novas, salas de aulas equipadas e arejadas, tudo que professores precisam para caminhar com nossos alunos. Peço para que os pais continuem acreditando em nosso trabalho e nos ajude a manter este local bem zelado. Não é obra de pintura, é obra de revitalização, reestruturação e ampliação. Seus filhos estão recebendo um espaço com qualidade para poder aprender em meio ao conforto e a segurança necessária numa educação de qualidade e comprometida”, ressalta a secretária.

A diretora da unidade escolar, Selcilene Gonçalves de Oliveira, destacou a importância da revitalização para a unidade que é contemplada com projeto Escola em Tempo Ampliado (ETA), o qual oferece uma qualidade educacional intensiva com oficinas pedagógicas para melhor desempenho dos alunos. “Esta reforma incentivará ainda mais a permanência e o desenvolvimento intelectual dos alunos, além de oferecer melhores condições de trabalho aos professores do corpo docente do município”, destaca.

A diretora do CMEI “Antônio Amorim de Campos”, Janice Jesus do Nascimento não escondeu a alegria com a revitalização da unidade. “Estou muito feliz com o empenho de todos (Prefeitura e comunidade) que se uniram para deixar a nossa creche muito mais bonita, estruturada e confortável. Nossas crianças merecem ter um ambiente saudável enquanto os pais trabalham”, frisa.

“O que ocorreu neste complexo do Jardim Alá mostra que a união faz a força. Estas obras deixam um legado para as futuras gerações. Quando há o esforço em conjunto, com o propósito de promover esta transformação, o resultado poderia ser o melhor possível: o de oferecer um lugar bonito e seguro para as nossas crianças”, disse a mãe de um aluno, Cristina Moraes.