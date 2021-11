Várzea Grande realiza abertura campanha sobre câncer de próstata nesta quarta-feira (10)

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Saúde, realiza nesta quarta-feira, 10 de novembro, a abertura oficial da Campanha Educativa Novembro Azul, de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, além dos cuidados integrais com a saúde do homem. A ação acontece na sede da secretaria, das 7h às 15h, localizada na Avenida da Feb.

Durante todo o mês, 18 unidades de Atenção Primária à Saúde do município irão desenvolver diversas ações voltadas para a promoção da saúde do homem. Como explica o secretário municipal de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, a primeira ação será na sede da secretaria, para justamente cuidar da Saúde dos servidores que cuidam da população.

“O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente em homens de todas as regiões do país, sendo assintomático no início, o que torna a prevenção muito importante. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos devem procurar a unidade de saúde para avaliação e acompanhamento. Por isso iniciaremos as ações de prevenção e detecção do câncer de próstata. Vamos ofertar consultas médicas aos homens servidores da Saúde Pública, se precisar faremos encaminhamentos a urologistas e psicólogos, além de coleta de sangue para o exame antígeno prostático específico (PSA), meio pelo qual é usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos. A ação contará também com aferição de pressão, teste de glicemia e de ISTs – Infecções Sexualmente Transmissíveis. São exames importantes que tanto servidores homens quanto a população masculina de Várzea Grande devem fazê-los”, explicou o secretário.

Segundo o superintendente de Atenção Básica em Saúde Geovane Renfro, as 18 unidades irão realizar solicitações de PSA e outros exames laboratoriais necessários, após a consulta médica. Haverá aferição de pressão para verificar se possuem ou não hipertensão, e/ou outros cuidados, além de testes de glicemia e de ISTs.

“O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são: dor óssea; dores ao urinar; vontade de urinar com frequência; presença de sangue na urina e/ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir às unidades de saúde e realizar o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). As unidades vão funcionar de segunda à sexta das 8h às 11h e das 13h às 16h”, esclareceu Geovani Renfro.

As 18 Unidades de Saúde de Atenção Primária que realizarão atendimentos do Novembro Azul:

Funcionamento de segunda à sexta das 8h às 11h e das 13h às 16 h.

– Centro de Saúde do Água Limpa

– Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia

– Centro Especializado em Saúde CES

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do 24 de Dezembro

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do Cristo Rei

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do Jardim Glória

– Clínica de Atenção Primária do Marajoara

– Clínica de Atenção Primária a Saúde do Parque do Lago

– Estratégia Saúde da Família do Água Vermelha

– ESF Capão Grande

– ESF Jardim União

– ESF Manaíra

– ESF Manga

– ESF São Mateus

– ESF Souza Lima

– ESF Unipark

– ESF Vila Arthur

– Serviço de Assistência Especializada SAE CTA- Exclusivo para pacientes da Unidade.