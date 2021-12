Várzea Grande recebe iluminação especial para festas de fim de ano

A inauguração do “Centro Cultural da Orla Alameda Jornalista Paulo Maria Ferreira Leite”, realizada na manhã desta quarta-feira, 22, é um marco para a classe artística e para o setor do turismo no município de Várzea Grande. O Centro Cultural vem para impulsionar e promover ações de fomento dos segmentos culturais e de turismo na cidade.

Para o vice-prefeito de Várzea Grande, José Hazama, que realizou a entrega, a gestão do prefeito Kalil Baracat tem investido em todos os setores, inclusive no turismo e na cultura várzea-grandense. “Com a entrega de mais essa obra, mais esse compromisso de campanha e de continuidade de gestão, o prefeito Kalil Baracat, mostra que sua administração trabalha para atrair turistas e empresários, assim como para a divulgação das belezas que temos, nossa riqueza cultural. E, também de fomentar o turismo interno, uma vez que nossa cidade é a porta de entrada para o Estado de Mato Grosso, nada mais justo que tenhamos espaços apropriados como este, para o turista conhecer Várzea Grande e um pouco Mato Grosso assim que ele chegue”, pontuou.

A obra do Centro Cultural foi resultado dos trabalhos de contenção da Alameda que passou por um processo de urbanização de todo o perímetro das vias que contornam as margens do Rio Cuiabá do lado várzea-grandense. Com aproximadamente 600 m² de área construída, o Centro Cultural conta com auditório com capacidade para 200 pessoas, sala de exposição, sala de bilheteria, banheiros e sala de apoio e administrativo, além de área externa para eventos e um restaurante.

De acordo com o superintendente de Cultura, Joilson Marcos da Silva, o Centro Cultural é um espaço multiuso para os artistas de Várzea Grande, de Cuiabá e de Mato Grosso. “O espaço vai ficar à disposição dos artistas e artesãos para a realização de exposições, apresentações de dança, reuniões, palestras, encontros temáticos e movimentos folclóricos. Queremos já no próximo ano ter uma programação permanente de trabalhos artesanais e muitas outras ações ligadas aos movimentos culturais do município” anunciou.

O superintendente informou ainda que um calendário de ações para 2022 está sendo finalizado com o objetivo de levar para o Centro Cultural os mais variados tipos de manifestações artísticas e culturais. “Nosso propósito é movimentar o Centro Cultural com eventos que irão fomentar a cultura várzea-grandense e estadual durante todos os dias do ano. Nossa meta é tornar o Centro uma referência da Cultura e do Turismo no município” declarou.

Para o secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Silvio Fidelis, o Centro Cultural é um espaço importante e vai contribuir muito para o fortalecimento dos movimentos culturais em Várzea Grande. “Teremos muitas atividades neste espaço cultural e quem ganha são os artistas, os artesãos, os produtores culturais, os turistas e a população em geral que a partir do próximo ano terá mais uma opção de cultura e de lazer em nossa cidade” destacou.

Além de contar com uma exposição permanente de trabalhos artistas locais como Ozires de Paulo, Daiane Trindade, Noemir Crepin, o artista plástico e escultor Tchéllo Santos, as redes do Limpo Grande, violas de cocho do mestre Alexandre Paes, dança do siriri e cururu da AMFMT e apresentações do Instituto Semente Brasil, o Centro vai comercializar peças do artesanato local.