Várzea Grande reforça medidas de segurança, mas lembra que atendimentos podem ser online

Após superar 6,5 mil vacinados em seis dias da semana passada, Várzea Grande se prepara para abrir as pré-inscrições a partir de 22 horas desta segunda-feira, 12 de abril de 2021, no site oficial do município (www.varzeagrande.mt.gov.br) na ABA IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE – CADASTRO PARA VACINA COVID 19 e quer dobrar o número de vacinados com os dois novos pontos de vacinação a serem abertos no Parque Berneck e no Jardim Marajoara em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Fora isto, no último sábado, durante a vacinação no Centro Universitário Várzea Grande (UNIVAG), quando foram aplicadas 2.200 doses, no encerramento dos trabalhos sobraram 11 vacinas de primeira dose e 9 de segunda dose que foram aplicadas em pessoas previamente cadastradas para serem vacinadas no decorrer da semana e foram antecipadas para não se perder as doses, pois uma vez aberto o frasco contendo 10 doses ele deve ser em determinado prazo utilizado em sua totalidade.

Também foram vacinados nos últimos dias sem tumulto e de forma natural os profissionais das Forças de Segurança Pública, como Guarda Municipal de Várzea Grande, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Trabalhadores do Sistema Penitenciário. Todos eles foram considerados pelo Ministério da Saúde como prioritários no Plano Nacional de Imunização – PNI.

A previsão inicial é de que a vacinação desta terça, quarta, quinta e sexta-feira, encerre a faixa etária de 65 anos acima para que no próximo final de semana Várzea Grande já inicie a vacinação para aqueles com 60 anos ou mais.

“Estamos colhendo os resultados de um árduo trabalho de todo o pessoal da Saúde Pública e de parceiros que tem se dedicado, se desdobrado e o resultado é recompensador, pois podemos atender a milhares de várzea-grandenses ou moradores de nossa cidade”, disse o prefeito Kalil Baracat.

A Secretaria de Saúde reafirmou novamente que mesmo abrindo novas faixas etárias, os que por algum motivo perderam sua vacina ou tiveram problemas que impediram a mesma, não precisam se preocupar, pois as doses estarão a disposição até que sejam aplicadas.

Com a abertura do pré-cadastro, idosos a partir de 60 anos podem se cadastrar para se vacinar contra a covid-19, no site da prefeitura de Várzea Grande. Após realizar o cadastro, os funcionários da Saúde irão agendar as datas e horários de imunização de todas as pessoas. O local será conforme a opção no cadastro. A previsão é iniciar no sábado (17 de abril), onde serão vacinados cerca de cinco mil idosos deste novo público-alvo no Centro Universitário UNIVAG – Clínicas Médicas em ponto fixo ou drive thru e no Parque Ambiental Bernardo Berneck, mais conhecido como ‘Parque Berneck’, somente em sistema drive trhu.

Conforme explica a superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina, este novo público-alvo, de 60 anos acima, possui muitos moradores na cidade, por isso a vacinação será iniciada no sábado (17) e reservada à próxima semana inteira para fechar esta faixa etária.

“Nosso planejamento para esta semana é dar continuidade a vacinação da faixa etária de 65 anos acima, retomando nesta terça-feira, 13 de março e indo até sexta-feira. A vacinação acontece no Ginásio Poliesportivo Fiotão, para os idosos de 65 anos acima, já agendados e confirmados. No dia 14 quarta –feira , também será no Fiotão. No dia 15 – quinta-feira – segunda dose – no Centro Universitário UNIVAG e na sexta-feira (16 de abril) no “Fiotão”. Temos 4 mil idosos cadastrados para concluirmos esta faixa etária de 65 anos acima”, explicou Relva Cristina.

O secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros disse que o planejamento de vacinação de Várzea Grande é feito com pé no chão, com avanços e possibilitando abertura de novos pontos conforme as necessidades e facilidade para a população.

“As vacinas chegando, nós vamos aplicando. Essa é a ordem do prefeito Kalil Baracat imunizar o maior número possível para criar a imunidade de rebanho. Com a rapidez que a pandemia avança, gostaríamos de ter vacinado muito mais, porém estamos condicionados à distribuição de doses por parte do Ministério da Saúde e Estado. Até o momento, temos conseguido vacinar em um curto período, o que demonstra a união e dedicação de nossos servidores e parceiros na imunização da nossa população”, ressalta.

CADASTRO:

Para se cadastrar é necessário entrar no portal de notícias da prefeitura de Várzea Grande pelo endereço eletrônico www.varzeagrande.mt.gov.br na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE – CADASTRO PARA VACINA COVID 19, prestar atenção ao confirmar a inscrição e depois aguardar confirmação posterior, com data, local e hora por ligação telefônica feita pelas equipes da Vigilância em Saúde ou através de e-mail e SMS em celular informado. Só serão vacinados aqueles que tiverem a confirmação. No momento da vacinação os atendidos devem se apresentar munidos de documentos originais com foto, cartão do SUS e comprovante de domicílio de Várzea Grande. As pessoas cadastradas devem comparecer no horário agendado para não haver tumulto nos locais de vacinação.