Várzea Grande registra o 12º óbito por corovavírus

O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID 19) e a Secretaria Municipal de Saúde, ambas de Várzea Grande, lamentam informar o 12º óbito ocorrido em relação a morador de Várzea Grande ocorrido na madrugada de hoje na UPA IPASE.

J.L.S, 49, sexo masculino, residente no Centro Sul, foi internado ontem, (sábado 30/05) por volta das 23 horas, com tosse seca persistente, febre, dispneico e com sintomas relatados por aproximadamente oito (08) dias, alertando ter estado com pessoa contaminada pela Covid- 19, tendo sido encaminhado pelo Hospital Santa Rita para avaliação.Paciente tinha diabetes e hipertensão arterial. Teste rápido confirmou positivo para Covid-19.

Da Secom/VG – Por volta das 05 horas e com a piora do quadro e a confirmação do Covid-19, todos os procedimentos de isolamento foram adotados e equipe especializada ofereceu o tratamento de urgência e emergência necessários para a estabilização do paciente.

Evoluiu para uma Parada Cardiorrespiratória e procedimentos de reanimação sem estabilização, indo a óbito as 6:20 da manhã.

O Comitê de Enfrentamento e a Secretaria Municipal de Saúde, aguardam o exame mais apurado para confirmar Covid- 19 em definitivo e reafirma a necessidade das pessoas que puderem se isolarem e praticarem o Home Office. Para os que não podem, que se resguardem e resguardem aos demais de seu convívio com meios de segurança como distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, uso constante de máscaras e se necessário luvas. Utilize com rigor meios de higienização como água e sabão constantemente e álcool gel.

A Vigilância em Saúde já está monitorando todos os familiares do paciente para conhecer o histórico e tentar definir o contágio e evitar novos enfermos.