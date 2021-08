Várzea Grande sedia etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude

O município de Várzea Grande sedia pela segunda vez a etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude. As competições irão acontecer do dia 30 de setembro ao dia 3 de outubro, nos complexos esportivos do município.

O superintendente de Esporte, Jadir Pereira, informou que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promoveu a etapa municipal dos Jogos Escolares da Juventude de 7 a 15 de agosto, reunindo 10 equipes de escolas municipais e estaduais, que disputaram as modalidades coletivas de Futsal, Voleibol, Handebol e Basquetebol, nas categorias masculino e feminino.

“Em virtude da pandemia, a organização do evento tomou todos os cuidados, seguindo os protocolos de biossegurança, evitando aglomerações, observando o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social, aferição da temperatura corporal e até a testagem dos participantes e equipe técnica” assegurou Jadir.

As escolas que participaram da etapa municipal dos jogos foram: EMEB Abdala José de Almeida, EMEB Gonçalo Domingos de Campos (CAIC), Escola Estadual Arlete Maria da Silva, Escola Estadual Salim Nadaf, Escola Estadual Manoel Gomes e Colégio Adventista.

Na classificação final modalidade de Futsal masculino, a equipe da E.E. Salim Nadaf ficou em primeiro lugar, seguida pela equipe da EMEB Gonçalo Domingos em segundo. No feminino, em primeiro lugar ficou com a equipe da E.E. Manoel Gomes e a EMEB Abdala Almeida em segundo lugar.

No voleibol, a equipe da E.E. Arlete da Silva conquistou a primeira colocação no masculino e o segundo lugar ficou com a equipe da EMEB Abdala Almeida. No feminino, o primeiro lugar ficou com a equipe do Colégio Adventista e o segundo lugar para a equipe da E.E. Arlete Silva.

O superintendente ainda destacou o empenho das escolas em participar das competições e parabenizou os atletas pela disposição e espírito esportivo. Jadir lembrou que os Jogos Escolares da Juventude promovem a prática esportiva, a competição saudável e estimulam a inclusão social, além de fomentar a descoberta de novos talentos, contribui para formação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

“Importante destacar p empenho do secretário Silvio Fidelis na realização do evento, a parceria com as secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Guarda Municipal, Polícia Militar e o apoio decisivo do Prefeito Kalil Baracat, entusiasta e grande incentivador de todas as modalidades esportivas difundidas em Várzea Grande’, acrescentou Jadir.