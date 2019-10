Várzea Grande sediará fase estadual de esportes individuais dos Jogos Escolares

Segundo maior município de Mato Grosso em número de habitantes, Várzea Grande será a sede das disputas das modalidades esportivas individuais na etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude 2019. A solenidade de abertura será na quinta-feira (03.10), às 19h, no Ginásio Júlio Domingos de Campos, o Fiotão, que foi reinaugurado recentemente após passar por reforma que o transformou em um Complexo Esportivo. A competição prossegue até o dia 06 de outubro no próprio ginásio e em outras praças esportivas da cidade e também da vizinha Cuiabá.

Nessa fase estadual de modalidades individuais, os 32 municípios inscritos serão representados por estudantes de 270 instituições de ensino públicas e privadas mato-grossenses. Entre técnicos e atletas, mais de 1600 participantes serão acolhidos e acomodados pela Prefeitura de Várzea Grande, parceira da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) na realização do evento.

Com disputas nas modalidades individuais de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, o evento reúne estudantes de todo o Estado, divididos por faixas etárias: 12 a 14 e 15 a 17 anos. Os campeões e campeãs estaduais em cada modalidade garantem vaga para a etapa nacional da competição escolar que acontecerá em novembro, em Blumenau (SC).

O atletismo é a modalidade que contará com maior número de participantes (600 no total e 13 por município), por incluir mais de vinte provas diferentes, como corridas de 75 a 3 mil metros, corridas com barreira, salto em altura, lançamento de disco, dentre outras. Outra modalidade com provas diversas será a natação, com disputas nos estilos borboleta, peito, costas, livre, medley, além dos revezamentos.

De maio a agosto, a Secel realizou 10 etapas regionais do Jogos Escolares das modalidades coletivas, envolvendo todos os municípios mato-grossenses. Mais duas etapas estaduais consagraram as equipes campeãs mato-grossenses, que, em setembro, disputaram a fase nacional – Regional Verde, em Palmas (TO), buscando a classificação para a etapa final brasileira.

“Estamos muito contentes por chegar até aqui. Conseguimos realizar as etapas regionais e estaduais, organizamos a ida da delegação mato-grossense para Palmas e definimos as equipes campeãs das modalidades coletivas que representarão Mato Grosso na fase nacional dos Jogos Escolares. E agora, vamos efetivar essa última etapa estadual e descobrir quais serão nossos representantes nos esportes individuais”, comemora o secretário da Secel, Allan Kardec. “Com certeza, vamos ter ótimas competições em Várzea Grande”, conclui.

Serviço

Jogos Escolares – abertura da etapa estadual das modalidades individuais

Data: quinta-feira (03.10), às 19h

Local: Ginásio Fiotão, em Várzea Grande/MT

Jogos Escolares da Juventude

Consolidados como o maior e principal evento esportivo estudantil do país, os Jogos Escolares da Juventude contemplam mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, organizadas pelos estados e municípios, representando 40.000 escolas de 3.950 cidades do Brasil. As fases brasileiras são organizadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e divididas em três etapas regionais, destinadas a classificar as modalidades coletivas, e uma etapa nacional, que inclui os esportes individuais, reunindo mais de seis mil atletas dos 26 estados mais o Distrito Federal. Neste ano, a etapa nacional vai acontecer em Blumenau, de 15 a 30 de novembro.