Várzea Grande segue vacinando profissionais da saúde e idosos contra a Covid-19 neste sábado (20)

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), por meio da Superintendência de Esporte e Lazer, continua em 2021 com a realização de atividades físicas nos parques, praças públicas e espaços sociais. As atividades, voltadas para toda a população várzea-grandense, são realizadas durante toda a semana nos períodos matutino, vespertino e noturno. A iniciativa faz parte das ações do projeto social Qualidade de Vida, realizadas desde 2016, atendendo a todas as idades. As atividades serão realizadas com todos os cuidados de biossegurança, mantendo o distanciamento social e uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

As atividades propostas são fortalecimento muscular, agilidade, flexibilidade, resistência, dança, ritmos, ginástica aeróbica, ginástica localizada, caminhada orientada, alongamento, relaxamento e avaliação física.

O superintendente de Esporte e Lazer, Jadir Pereira, ressalta que o objetivo dessa ação é integrar todos da comunidade nesses espaços públicos, visando a promoção da saúde preventiva e qualidade de vida, como o bem-estar físico, mental e social dos participantes. “A metodologia assertiva para diferentes faixas etárias e condições físicas, tendo em vista que a evolução é obtida em todos os aspectos”, ressalta.

As atividades são realizadas no Parque Tanque do Fancho, bairro Jardim Imperador; no Parque Bernardo Berneck, Av. Júlio Campos; no Centro de Referência e Assistência Social (Cras – Cristo Rei); Parque Flor do Ipê, bairro Cristo Rei; no Espaço Bem Estar & Saúde – em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Domingo Sávio; e na Via 31 Esportiva, Av. 31 de Março, bairro Cristo Rei.

Conforme explica Jadir Pereira, os participantes do Cras Cristo Rei são pessoas da meia-idade e idosos, por isso a escala de exercícios foi elaborada para movimentar e tonificar todo o corpo de uma forma menos cansativa, devido ser um público que deixou de ser sedentário e passou a praticar atividades físicas.

Videoaulas

Durante a pandemia da Covid-19, a equipe da Superintendência de Esporte e Lazer passou a disponibilizar para a população as atividades físicas também por meio de videoaulas no canal da Superintendência de Esporte e Lazer Várzea Grande no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCsi_7as_EVXFc68kSLGAQog).

“Com as videoaulas as pessoas podem realizar os exercícios físicos regulares na proteção e segurança de suas casas. A prática de exercícios físicos regulares também auxilia no aumento da imunidade do organismo, ajudando no combate e prevenção da Covid-19”, destaca Jadir Pereira.

As videoaulas têm duração de 12 a 15 minutos, propostas diariamente com conteúdos de ginástica aeróbica e localizada, lombar e cervical, ginástica funcional e laboral e dança.

Jadir explica que os exercícios são fáceis de serem reproduzidos em casa, pois usam objetos de fácil acesso, materiais recicláveis, garrafa pet, alimentos não perecíveis, cabo de vassoura, tapetes, toalhas, cadeiras, sofá e mesa.

Os vídeos também são feitos para o público infantil. Eles serão enviados para as escolas que poderão usar como conteúdo escolar. “São vídeos de 8 a 10 minutos de duração, com conteúdos pedagógicos e didáticos, atendendo ao público de 3 a 10 anos de idade”.

Ginástica Laboral

A ginástica laboral para os profissionais da educação é outra ação realizada pela superintendência com atendimentos na sede da Smecel, nas Superintendências de Gestão Escolar e Pedagógica e no Centro Municipal de Atendimento Especializado e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho.

A ginástica laboral visa melhorar a saúde mental e corpórea do trabalhador, evitando lesões por esforço repetitivo e também algumas doenças ocupacionais. A ginástica para os servidores de Várzea Grande proporciona possibilidade real de praticar uma atividade física regular, combatendo assim o número excessivo de licenças médicas relacionadas aos distúrbios oriundos do trabalho e associadas ao sedentarismo. “Nossa intenção é levar as atividades laborais também para as unidades de ensino, assim que retornarem às aulas presenciais”, destaca o superintendente de Esporte e Lazer, Jadir Pereira.

Ainda em 2021, assim que houver a redução da pandemia e os órgãos de saúde autorizar o retorno, a Superintendência dará continuidade a outras ações do esporte e lazer. Entre as atividades estão a Copa Amador, Copa Funcional Kids, Jogos Escolares, entre outros.

Confira a programação das atividades nos Parques

Tanque do Fancho – bairro Jardim Imperador

Segunda à sexta-feira, das 6h30 às 7h30 e das 17h30 às 18h30

Parque Bernardo Berneck – Av. Júlio Campos

Segunda a domingo, das 6h às 7h30 e das 17h30 às 18h40

Centro de Referência e Assistência Social (Cras – Cristo Rei)

Segunda, quarta e sexta-feira, das 05h30 às 07h

Parque Flor do Ipê – Cristo Rei

Segunda, quarta e sexta-feira, das 06h30 às 7h30 e das 19h às 20h

Espaço Bem Estar & Saúde – Em frente ao CMEI São Domingo Sávio

Segunda, quarta e sexta-feira, das 17h30 às 18h30

Via 31 Esportiva – Av. 31 de Março, Cristo Rei

Quarta e domingo às 18h